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Ани Лорак заговорила про "достоинство" в день местных выборов (фото)

Новина українською → Воскресенье 25 октября 2020 15:23
Ани Лорак заговорила про "достоинство" в день местных выборов (фото) Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Lite

Опальная украинская певица сделала заявление в Instagram

Украинская артистка Ани Лорак, которая уехала жить в Россию, сделала многозначительное заявление в Instagram. Певица написала о достоинстве, и необходимости выбирать свой путь. Поклонники по-разному отнеслись к подписи певицы под фото. Также пользователи Instagram оценили look артистки.

"Мне всегда нравилось выбирать свой путь. Быть собой и не терять достоинства", - написала знаменитость под фото.

Ани Лорак заговорила про &quot;достоинство&quot; в день местных выборов (фото)

Ани Лорак заговорила про &quot;достоинство&quot; в день местных выборов (фото)

Ани Лорак заговорила про &quot;достоинство&quot; в день местных выборов (фото)

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Для фотографии артистка примерила шелковую куртку-бомбер, черный укороченный топ и черные кожаные брюки-клеш. К слову, эта модель брюк стала настоящим трендом еще этим летом. Сейчас же все блогеры и модницы имеют в запасе несколько пар брюк такого фасона.

Поклонники комментировали не только внешний вид артистки, но и задавались вопросом, когда артистка планирует приехать на родину. Также фанаты все еще продолжают подозревать роман меджу Каролиной Куек (настоящее имя артистки) и Сергеем Лазаревым.

  • Больше никогда такие штаны не надевай... У тебя и так короткие ноги, а ты делаешь их еще короче.
  • Ляяя, брюки охеренные!
  • Каролина - вы богиня. Когда концерты на родине?
  • Ваши слова мотивируют!
  • И все-таки прямые волосы тебе идут больше!!! Это на мой, мужской взгляд.
  • Это вы на свиданку с Лазаревым собрались?
  • Что за стиль? Я всегда любовалась вашим стилем и с нетерпением ждала новых фото, теперь это какой-то кошмар.
  • Что за странная надпись?

Ани Лорак заговорила про &quot;достоинство&quot; в день местных выборов (фото)Ани Лорак заговорила про &quot;достоинство&quot; в день местных выборов (фото)

Ани Лорак заговорила про &quot;достоинство&quot; в день местных выборов (фото)

Ани Лорак заговорила про &quot;достоинство&quot; в день местных выборов (фото)

Ани Лорак заговорила про &quot;достоинство&quot; в день местных выборов (фото)

Ани Лорак заговорила про &quot;достоинство&quot; в день местных выборов (фото)

Скриншоты

Напомним, что ранее Ани Лорак эмоционально поведала о личной жизни.

Также сообщалось, что Ани Лорак изменилась до неузнаваемости. На карантине артистка набрала вес, и если на фото можно что-то отретушировать, то видео показывает все недостатки.

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