Анна Богдан рассказала о свадьбе с Заливако, Коляденко - об интиме с Билык: топ громких новостей недели

Анна Богдан намекнула на свадьбу с Заливако

Победительница "Холостяк 11" - избранница Михаила Заливако Анна Богдан - заговорила с поклонниками на самые популярные темы: когда влюбленные планируют свадьбу и детей. В посте девушка призналась, что эти этапы точно будут в их отношениях. Но всему свое время.

Анна Богдан не смогла смолчать о свадьбе (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

"Когда свадьба? Когда дети? Пока я отвечу так - всему свое время. Отношения… та и в принципе жизнь имеют свои определенные этапы. И нам хочется ими сполна насладиться. Если описывать наши отношения, то кажется, что у нас вечный цветочно-букетный период с цветами, свиданиями и огромной кучей романтических моментов, - поделилась любимая женщина Заливако. - Мы, конечно же, мечтаем о детях, разговариваем и шутим, какими они будут… Больше всего обсуждаем вопрос, будут ли у малышей кудряшки. Но пока это все, что могу рассказать. И не из-за того что не хочу. А просто чувствую, что так надо", - рассказала Анна.

Дмитрий Коляденко выдал интимные тайны

Певец и шоумен Дима Коляденко вспомнил о том, какими были его отношения с Ириной Билык. По его словам, он был очень страстным и часто устраивал скандалы, потому что ревновал певицу "к каждому столбу". А доказательством преданности Билык считает историю первой близости. Так, прежде чем вступить в интимные отношения, он отправился в клинику и сдал все анализы. Ради того чтобы уберечь себя и партнершу, а также наслаждаться сексом без презерватива, как он любит, Дима готов был ждать 2 недели. К слову, сейчас пара по-прежнему в прекрасных отношениях, звезды часто видятся и даже дарят друг другу подарки.

Коляденко рассказал об отношениях с Билык (фото: instagram.com/kolyadenkodima_official)

Слава Каминская продолжает веселиться с бывшим мужем

Популярная певица Слава Каминская еще на прошлой неделе начала будоражить сеть своими общими фото с бывшим мужем. И поток счастливых кадров не прекратился до сих пор. После загадочных снимков Слава показала, как они с детьми веселятся в аквапарке. А потом артистка начала выкладывать свои собственные соблазнительные фото, сделанные Эдгаром. На них Слава запечатлена в купальнике в бассейне. "Назад в прошлое", - написала Каминская, что многим фанатам показалось намеком на воссоединение.

Слава с экс-мужем и детьми в Одессе (фото: instagram.com/babaslavka)