Анна Ризатдинова дала топ-5 советов, которые вам помогут выбросить глупые мысли из головы

Как улучшить настроение? Этим вопросом каждый из нас время от времени задается. И вот Анна Ризатдинова дала советы, которые точно помогут "быть на позитиве".

Включите любимую музыку

Еще со спортивной юности обожаю Лану Дель Рей и Майкла Джексона. Их песни в свое время помогали мне отгонять плохие мысли и сосредоточиться на главном. И до сих пор вдохновляют на новые достижения.

Займитесь спортом

Это мой любимый антистресс. Если хочешь избавиться от плохих мыслей, беги в спортзал. И не обязательно таскать гантели, расслабиться и зарядиться позитивом прекрасно помогут йога или пилатес.

Смените обстановку

Когда хочется подзарядки, лучше всего собрать вещи и отправиться в путешествие. Достаточно всего нескольких дней. Вот я, например, после напряженного 2020-го решила начать новый год с путешествия в Карпаты, а потом улетела в ОАЭ.

Танцуйте

Неоднократно говорила, что если бы не гимнастика, то профессионально занялась бы танцами. Это моя отдушина.

Смотрите любимое кино

Вечерами после тренировок я приходила уставшая и включала такие фильмы как "Рокки". Нам рекомендовали их смотреть, чтобы вдохновляться. Сейчас мой график не всегда позволяет такую роскошь, как посмотреть кино или, тем более, сериал. Но они очень отвлекают и дарят хорошее настроение.

Анна Ризатдинова (фото: пресс-служба Нового канала)