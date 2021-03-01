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Анна Ризатдинова дала топ-5 советов, которые вам помогут выбросить глупые мысли из головы

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 14:49
Анна Ризатдинова дала топ-5 советов, которые вам помогут выбросить глупые мысли из головы Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)
Автор: Lite

Как улучшить настроение? Этим вопросом каждый из нас время от времени задается. И вот Анна Ризатдинова дала советы, которые точно помогут "быть на позитиве".

Бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года поделилась своими лайфхаками за кулисами съемок шоу Нового канала "Где логика?".

Включите любимую музыку

Еще со спортивной юности обожаю Лану Дель Рей и Майкла Джексона. Их песни в свое время помогали мне отгонять плохие мысли и сосредоточиться на главном. И до сих пор вдохновляют на новые достижения.

Займитесь спортом

Это мой любимый антистресс. Если хочешь избавиться от плохих мыслей, беги в спортзал. И не обязательно таскать гантели, расслабиться и зарядиться позитивом прекрасно помогут йога или пилатес.

Смените обстановку

Когда хочется подзарядки, лучше всего собрать вещи и отправиться в путешествие. Достаточно всего нескольких дней. Вот я, например, после напряженного 2020-го решила начать новый год с путешествия в Карпаты, а потом улетела в ОАЭ.

Танцуйте

Неоднократно говорила, что если бы не гимнастика, то профессионально занялась бы танцами. Это моя отдушина.

Смотрите любимое кино

Вечерами после тренировок я приходила уставшая и включала такие фильмы как "Рокки". Нам рекомендовали их смотреть, чтобы вдохновляться. Сейчас мой график не всегда позволяет такую роскошь, как посмотреть кино или, тем более, сериал. Но они очень отвлекают и дарят хорошее настроение.

Анна Ризатдинова дала топ-5 советов, которые вам помогут выбросить глупые мысли из головы

Анна Ризатдинова (фото: пресс-служба Нового канала)

Ранее Ризатдинова рассказала, как легко получить безупречную фигуру.

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