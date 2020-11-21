Анна Ризатдинова рассказала, как ухаживать за сухой кожей лица: бьюти-рутина звезды

Анна Ризатдинова дала дельные советы по уходу за собой

Анна Ризатдиновой и Сергей Мельник недавно взорвали украинский шоу-бизнес: парочка призналась, что у них любовь. Подробностями своих отношений они пока не делятся, но Анна рассказала, что свело их вместе шоу "Танцы со звездами", до которого влюбленные даже не были знакомы.

Сейчас Анна активно ведет свой микроблог, где делится самыми разнообразными полезными советами с подписчиками. На это раз в своем микроблоге она рассказала о своих бьюти-секретах, как ухаживает за сухой кожей лица.

"Мои утренние ритуалы:

Каждое утро я начинаю с небольшой зарядки с сыном. Она недолгая - буквально 5-10 минут, но помогает разбудить тело. Дальше выпиваю стакан воды с алоэ, умываюсь и мы садимся завтракать. После этого завожу сына в садик и еду по делам.

Завтракаю и сытно, и полезно - овсянкой с фруктами или, например, омлетом с брокколи. Люблю кофе на растительном молоке. Если чувствую, что совсем не проснулась, могу съесть маленький квадратик шоколадки - еурной или, если уж очень хочется, молочной. Но оооочень маленький. Во время завтрака также принимаю витамины.

Бьюти-ритуалы у меня стандартные. Утром могу патчи наклеить. Это то, что действительно мне помогает. Роллеры есть, которые проводят лицо в порядок, если оно опухло после перелётов, например. Люблю очень масочки всякие: и тканевые, и на гелиевой основе. Я прям фанат масок - обычно захожу в магазин и получаю огромное удовольствие, скупая все маски.

Каждый день ухаживаю за кожей. Она сухая у меня, поэтому я ее постоянно увлажняю. Это либо кокосовое масло, либо кремы. Также масло кунжута очень хорошо увлажняет и питает кожу. Самый классный лайфхак - намазать тело маслом кунжута и залезть в теплую воду. Не смывать, а просто постоять под душем, чтобы масло впиталось. Кожа потом - как у младенца. Также очень люблю скрабы - раз в неделю обязательно наношу.

А для правильного ухода за лицом лучше посоветоваться со специалистом. У меня это в основном умывалка, тоник, увлажняющий крем, крем под глаза и крем для губ", - рассказала Анна.

Простые секреты красоты от Анны Ризатдиновой (фото: instagram.com/anna_rizatdinova/)

Напомним, недавно Анна восхитила фанатов снимком своего идеального мужчины.