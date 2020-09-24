Анна Седокова раскрыла истинную причину поспешной свадьбы с любимым

Певица также призналась, что берет фамилию мужа и уже оформляет документы

Известная певица Анна Седокова, которая недавно неожиданно сыграла тайную свадьбу со своим молодым возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, раскрыла причину такой поспешности.

По словам экс-солистки "ВИА Гры", они с избранником так поспешили с бракосочетанием, чтобы иметь возможность спокойно путешествовать друг с другом. Об этом Седокова рассказала в интервью для "МУЗ-ТВ".

"Пожениться мы решили, потому что мы устали от этих закрытых границ. Например, я сейчас, не будучи его женой, не могу поехать с ним в Ригу, а теперь могу. Можете смело говорить, что мы поженились из-за документов", – заявила певица.

Анна Седокова тайно вышла замуж за Яниса Тимму в Москве (фото: instagram.com/annasedokova)

Она также добавила, что по-настоящему счастлива в третьем по счету браке и ее дети от предыдущих отношений – дочь Алина и сын Гектор – очень сдружились с Янисом. Артистка даже готова отказаться от фамилии Седокова и стать Тиммой.

"Сейчас надо все документы переделать", – уточнила звезда, добавив, что у нее теперь будет типичные латышское имя и фамилия.

Сейчас Янис занят работой, так как у баскетболиста начался новый игровой сезон. Однако он дал обещание, что после окончания всех матчей организует для своей возлюбленной "пышную" свадьбу - это будет летом 2021 года.

Отметим, что 28-летний Янис и 37-летняя Анна начали встречаться летом 2019 года. На момент начала их отношений спортсмен был женат, а его сыну было всего несколько месяцев. Поэтому звездная пара скрывала свой роман. Для Седоковой это третий брак, у певицы есть трое детей от разных мужчин.

Напомним, Анна Седокова дала жесткий отпор хейтерам после волны критики, которая обрушилась на нее в сети после известия о третьей свадьбе певицы.