Аппетитная Каменских в бикини засветила интимные детали и спровоцировала разговоры о пластике

Певица покорила поклонников сочной фигурой в купальнике

Настя Каменских не так давно вернулась из солнечного турецкого курорта Бодрум, где отдыхала с любимым мужем Потапом и делала пляжные кадры и множество фото в различных соблазнительных луках, ежедневно "выгуливая" новые наряды. В ее большой коллекции скопилось немало снимков, которыми она продолжает делиться по возвращению в Киев. Чтобы утро у ее подписчиков началось хорошо, певица опубликовала на странице в Instagram пикантный кадр в бикини оттенка манго.

Звезда позирует в купальнике на пирсе, она будто поправляет мокрые волосы и подставила лицо солнцу. На фото можно рассмотреть пикантную деталь – сквозь ткань купальника видны интимные детали груди Насти.

"Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение", - пожелала она подписчикам.

Поклонники девушки сразу отметили – она обладает аппетитными и женственными формами, а некотрые даже предположили, что Настя делала пластику.

Очень красивая. Приятно смотреть на естественные женские формы, а не на перекаченных силиконовые кукол

Очень женственная и сексуальная!

Фигурка - просто супер! Аппетитная, сочная!

Натуральная красота всегда будет в приоритете!

Афродита!

Венера Милосская

Идеальная фигура. Не то что кости да кожа у некоторых!

Вот она! Настоящая, натуральная, безумно привлекательная женщина!

Красивая вы! Но я не верю, что без хирургического вмешательства только питанием и спортом можно достичь фигуры такой. Тем более учитывать нужно гинетику. У вас не мелкая кость. Вы больших форм были раньше. Выглядите хорошо, добра всем!

Скриншот комментарией

Напомним, что ранее Настя Каменских в шелках и без белья восхитила сеть.