ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аппетитная Каменских в бикини засветила интимные детали и спровоцировала разговоры о пластике

Новина українською → Пятница 09 октября 2020 15:47
Аппетитная Каменских в бикини засветила интимные детали и спровоцировала разговоры о пластике Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица покорила поклонников сочной фигурой в купальнике

Настя Каменских не так давно вернулась из солнечного турецкого курорта Бодрум, где отдыхала с любимым мужем Потапом и делала пляжные кадры и множество фото в различных соблазнительных луках, ежедневно "выгуливая" новые наряды. В ее большой коллекции скопилось немало снимков, которыми она продолжает делиться по возвращению в Киев. Чтобы утро у ее подписчиков началось хорошо, певица опубликовала на странице в Instagram пикантный кадр в бикини оттенка манго.

Звезда позирует в купальнике на пирсе, она будто поправляет мокрые волосы и подставила лицо солнцу. На фото можно рассмотреть пикантную деталь – сквозь ткань купальника видны интимные детали груди Насти.

"Пусть эта теплая летняя фотка подарит вам хорошее настроение", - пожелала она подписчикам.

Поклонники девушки сразу отметили – она обладает аппетитными и женственными формами, а некотрые даже предположили, что Настя делала пластику.

  • Очень красивая. Приятно смотреть на естественные женские формы, а не на перекаченных силиконовые кукол
  • Очень женственная и сексуальная!
  • Фигурка - просто супер! Аппетитная, сочная!
  • Натуральная красота всегда будет в приоритете!
  • Афродита!
  • Венера Милосская
  • Идеальная фигура. Не то что кости да кожа у некоторых!
  • Вот она! Настоящая, натуральная, безумно привлекательная женщина!
  • Красивая вы! Но я не верю, что без хирургического вмешательства только питанием и спортом можно достичь фигуры такой. Тем более учитывать нужно гинетику. У вас не мелкая кость. Вы больших форм были раньше. Выглядите хорошо, добра всем!

Аппетитная Каменских в бикини засветила интимные детали и спровоцировала разговоры о пластике

Скриншот комментарией

Напомним, что ранее Настя Каменских в шелках и без белья восхитила сеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Настя Каменских
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Кабмине не видят необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Кабмине не видят необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине