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Артем Пивоваров удивил песней на стихотворение украинского поэта-шестидесятника

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Пятница 17 сентября 2021 17:59
Артем Пивоваров удивил песней на стихотворение украинского поэта-шестидесятника Артем Пивоваров (фото: instagram.com/pivovarovmusic)
Автор: Lite

17 сентября украинский артист Артем Пивоваров и фронтмен "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка представили творческую коллаборацию по мотивам стихотворения лирика-шестидесятника Николая Винграновского "Романс".

В этот день также вышла визуализация на эту работу, которая доступна на YouTube-канале Артема.

"Я всегда очень тщательно подхожу к выбору артистов с которыми мне было бы интересно создать некую творческую коллаборацию. В случае со Скрипкой у нас получился полный коннект с самого начала. Во время работы над новым звучанием хита "Воплі Відоплясова" "День Народження" у нас на студии, я решил показать Олегу несколько наработок проекта "Твої вірші, Мої ноти". После того, как я увидел его заинтересованность, предложил ему сделать что-то "романсовое" в этом направлении", - рассказывает судья шоу "Співають всі!" на канале "Украина".

Олег Скрипка в свою очередь добавляет: сотрудничество оказалось чрезвычайно плодотворным.

"Артем рассказал мне о своей творческой инициативе и предложил поучаствовать. Мне идея сразу понравилась: я двумя руками за пропаганду украинской культуры во всех ее проявлениях. Я предложил любимого автора Винграновского, Артем выбрал замечательное стихотворение "Романс" и как-то очень быстро написал мелодию, я дополнил своей частью. Честно говоря, очень приятно, когда молодежь инициирует такие проекты и заново открывает для публики гениальные классические произведения", - говорит легендарный артист.


Напомним, в начале 2021 года Пивоваров запустил авторский проект "Твої вірші, Мої ноти", целью которого является популяризация украинской культуры и литературы через призму музыки.

Ранее мы писали, что Пивоваров впервые рассказал о семейной тайне и поразил песней на слова Франко.

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Артем Пивоваров
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