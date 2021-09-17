Артем Пивоваров удивил песней на стихотворение украинского поэта-шестидесятника

В этот день также вышла визуализация на эту работу, которая доступна на YouTube-канале Артема.

"Я всегда очень тщательно подхожу к выбору артистов с которыми мне было бы интересно создать некую творческую коллаборацию. В случае со Скрипкой у нас получился полный коннект с самого начала. Во время работы над новым звучанием хита "Воплі Відоплясова" "День Народження" у нас на студии, я решил показать Олегу несколько наработок проекта "Твої вірші, Мої ноти". После того, как я увидел его заинтересованность, предложил ему сделать что-то "романсовое" в этом направлении", - рассказывает судья шоу "Співають всі!" на канале "Украина".

Олег Скрипка в свою очередь добавляет: сотрудничество оказалось чрезвычайно плодотворным.

"Артем рассказал мне о своей творческой инициативе и предложил поучаствовать. Мне идея сразу понравилась: я двумя руками за пропаганду украинской культуры во всех ее проявлениях. Я предложил любимого автора Винграновского, Артем выбрал замечательное стихотворение "Романс" и как-то очень быстро написал мелодию, я дополнил своей частью. Честно говоря, очень приятно, когда молодежь инициирует такие проекты и заново открывает для публики гениальные классические произведения", - говорит легендарный артист.



Напомним, в начале 2021 года Пивоваров запустил авторский проект "Твої вірші, Мої ноти", целью которого является популяризация украинской культуры и литературы через призму музыки.