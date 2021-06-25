Астафьева без белья заговорила о мужчине рядом: кайф и тепло

Даша Астафьева не на шутку озадачила поклонников намеками на кардинальные перемены в жизни и заявила, что "отопительный сезон внутри" закончился. Звезда сопроводила откровения меланхоличной фотосессией, которая в очередной раз покорила ее поклонников эстетикой исполнения.

Также она решила уделить время ответам на вопросы подписчиков в Instagram и охотно поднимала личные темы.

Не обошлось и без горячих фоновых фото, которые будоражили не менее, чем остроумные реакции Даши на любопытство поклонников.

Так, она запостила черно-белый кадр, на котором позирует без трусиков – прозрачное белье девушка заботливо вывесила рядом с собой, повернувшись предусмотрительно к камере спиной.

Артистка перечислила качества, которые она ценит в мужчинах. "В приятном случае – состояние кайфа и тепла, которое может организовать внутри и снаружи мужчина. В неприятном – талант деликатно и вовремя с**нуть с моего дикого пути", - уточнила Даша.

Даша рассказала о лучших и худших мужских качествах (instagram.com/da_astafieva)

Она уточнила, что ей нравится и что раздражает в людях больше всего. "Людей не очень люблю. Только своих, которых повезло узнать и не разочароваться. А в остальных раздражает все", - категорично ответила девушка.

Даша высказалась о людях в окружении ( instagram.com/da_astafieva)

Также звезда призналась, что в последнее время предпочитает кофе – цикорий и рассказала о любимом курорте. "Я люблю разное море. Поэтому сложно выделить любимое. Если рыбалка – Черногория бест. А так лучше не привязываться. Надо знакомиться с миром", - считает Даша.

Астафьева рассказала о выборе места отдыха ( instagram.com/da_astafieva)