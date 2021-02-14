Астафьева призналась, что перенесла коронавирус и исполнила мечту с любимым:дала обещание

Даша Астафьева – одна из самых сексуальных артисток украинского шоу-бизнеса. Она будоражит умы поклонников своими откровенными снимками и не оставляет равнодушными ни мужчин, ни женщин. Певица не любит, когда вмешиваются в ее личную жизнь, а особенно задевают болезненные темы и знает, как достойно ответить на беспардонные вопросы. Впрочем, в интервью Кате Осадчей Даша приоткрыла завесу тайны и рассказала об отношениях с любимым Артемом Кимом, а также сделала внезапное признание о перенесенном коронавирусе.

Артистка рассказала о том, как обстоят дела у ее жениха, ведь у Артема забрали паспорт и пара физически не могли покинуть страну или расписаться.

"Артем до сих пор под следствием, все продолжается. Бесконечные суды, бесконечные заседания", - отметила Даша и уточнила, что паспорт ее возлюбленному вернули.

Влюбленные тут же воспользовались возможностью и поехали на рыбалку в Черногорию. Им позволили взять и перевезти через границу даже собственные снасти. Даша поймала первую, почти двухметровую, барракуду и удивила своей ловкостью даже Артема.

Также певица призналась, что перенесла коронавирусную инфекцию и заявила, что болезнь подтолкнула ее к безотлагательной реализации давней мечты.

"Мы переболели. Я точно, Артем - наверняка. И я сама себе дала обещание, что если останусь жива, то мы поедем далеко, туда, куда мечтали. Мы побывали в Доминиканской республике, мы занимались серфингом. Нам очень понравилось", - рассказала Даша.

"После болезни я очень приобщилась к живописи, потому что очень тяжело было вернуть состояние, в том числе, эмоциональное. У меня были и панические атаки, и угнетенное состояние. И я поняла, что если не начну себя реанимировать, то ничего хорошего из этого не выйдет", - уточнила она.

Даша впервые рассказала, что болела коронавирусом