Астафьева засветила бюст крупным планом и осадила хейтеров: собачий закон

Даша Астафьева отдыхает в Доминикане . Звезда признается, что по-настоящему наслаждается праздным времяпровождением. Она убеждена, что всем людям нужна перезагрузка, а особенно она хороша, если есть возможность куда-то улететь и ощутить несравнимые эмоции от открытия новых горизонтов.

Конечно, певица не забывает побаловать поклонников не только философскими размышлениями, но и горячим контентом в Instagram .

Так, Даша решила опубликовать пляжное селфи и показать бюст в купальнике крупным планом. На голове у звезды – леопардовая оригинальная шляпка. Она позирует без макияжа и улыбается в объектив.

Даша Астафьева показала пышные формы (фото: instagram.com/da_astafieva)

Но в подписи к фото она решила поговорить далеко не о своем отдыхе, а обсуждить сетевых критиков, которые не стесняются оставлять под ее постами уничижительные и нелестные комментарии.

"Такие элементы тоже нам нужны. Как какашки, которые приносишь домой, после прогулки с собаками. Собачники поймут (так случается каждый раз, когда не убираешь за своими). Такой собачий закон. В жизни случайности редки. Так вот, все, кто пишет, что я уже не та…. и, "где там те веревки" теперь тусуются в одном кафе, под названием "Бан". Пятнадцать лет разделяют ту и не ту, на всякий случай", - написала Даша.

Также в подтверждение своих слов певица привела цитату своей любимой писательницы Виктории Токаревой: "Я не люблю, когда обо мне думают хуже, чем я есть. У каждого человека есть свой идеал Я. И когда мой идеал Я занижают, я теряюсь. То ли надо кроить новый идеал, пониже и пониже. То ли перестать общаться с теми, кто его занижает. Последнее менее хлопотно".

Поклонники девушки встали на ее защиту и заверили, что певца выглядит потрясающе и время над ней не властно.