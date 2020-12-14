Астролог объяснила скандальный поступок Димопулос на "Танцах со звездами": она зависима

Проект "Танцы со звездами" 2020 завершился в конце ноября, но страсти из-за скандального финала и поступка Санты Димопулос, которая внезапно вручила кубок победительницы Юлии Саниной, не утихают.

Так, известный украинский астролог Арина Артуровна проанализировала поступок экс-"ВИА Гры" и само шоу с точки зрения положения планет и влияния на эмоции и действия.

Характеристика и перспективы проекта "Танцы со звездами"

"Если построить карту на начало старта проекта - 30 августа, то мы увидим отчетливо напряженную фигуру тау-квадрат, которая находится во главе с Марсом и в соединении с Черной луной. Это говорит о том, что цели, мотивации и стратегии проекта были направлены на максимальную прибыль любыми способами. Меркурий, напряженный Нептуном, указывает на то, что для раскрутки проекта было использовано много неправдивой информации, интриг и сказочных историй про участников", - рассказывает специалист.

Астролог считает, что в следующем сезоне такая стратегия уже не сработает, из-за чего шоу может упасть в рейтингах и просмотрах.

"Так как уже сейчас меняются энергии на водолейские, то старые способы продвижения и отжившие себя проекты уйдут, а на новое место придут новые, современные и с неординарными подходом люди, идеи и проекты", - добавила специалист.

Спонтанное решение Санты Димопулос

Что касается поступка Санты Димопулос в конце проекта, астролог говорит, что Меркурий у Санты Димопулос находится в Близнецах, поэтому ей свойственно сначала говорить одно потом другое, а в итоге сделать совершенно третье. То есть ей свойственно сначала говорить, а потом уже думать.

Кроме того, Санта, по мнению астролога колоссально зависима от мнения окружающих.

"При анализе натальной карты мы видим также Луну в знаке зодиака Рыбы. Луна отвечает у нас за эмоции, восприятие мира и душевное состояние. Такая Луна говорит о неуверенности в себе, мнительности и о колоссальной зависимости человека от мнения окружающих. На решения такого человека легко влиять, особенно под давлением хейтеров, так как владелец такого гороскопа трудно владеет своими эмоциями. Все ровным счетом наоборот - эмоции владеют таким человеком", - добавила Арина Артуровна.

Поступок Санты можно объяснить тем, что Луна артистки поражена Меркурием - это аспект неискренности и такой же аспект был на момент окончания финального шоу - 29 ноября.

"То бишь аспект в карте у Санты реализовался в полной мере на момент финиша. При таком взаимодействии планет трудно выражать свои эмоции и подобрать слова, либо настоящие эмоции, как правило, тщательно скрываются. Это происходит, потому что человек всеми способами пытается подстроиться под окружающую среду", - говорит специалист.

Санта Димопулос, по мнению астролога, решила отдать награду из-за неуверенности в себе. Таким образом она напомнила о старых своих кубках и победах в давнишних конкурсах.

Специалист советует артистке работать над собой, своими эмоциями, прорабатывать психологией, духовными практиками, медитациями и уметь абстрагироваться от окружающей среды, чтоб создавать правильную эмоциональную атмосферу. В противном случае Санте очень трудно будет контролировать свои эмоции и на фоне этого она может заедать и "запивать" свои мнимые поражения.

Напомним, что на "Танцах со звездами" в этом году победила пара Санты Димопулос и Макса Леонова. На втором месте Юлия Санина с Димой Жуком, а на третьем - Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. В финале Димопулос передала кубок победителя Саниной, снисходительно назвав ее "девочкой, у которой нет кубков".

Финал "Танцев со звездами"

Отметим, что в одном из последних интервью Юлия Санина назвала поступок Санты Димопулос с передачей ей кубка унизительным и лицемерным. Фронтвумен группы The Hardkiss рассказала, что отказалась от победы, хотя организаторы и собирались назвать сразу двоих победителей.

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