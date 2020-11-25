Астролог о будущем Остапчука и Горняк: конфликты, измены и финансовые убытки

Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились не в самый удачный день с точки зрения астрологии
К паре Владимира Остапчука и его новой супруги Кристины Горняк (Остапчук) ныне приковано очень много внимания. Связано оно в первую очередь с негативом, а именно претензиями бывшей жены Елены Войченко по алиментам и дележкой детей. Молодоженам сейчас приходится непросто, при этом они не устают демонстрировать всем страсть и трепетное отношение друг к другу. Но что говорят звезды о перспективе второго брака 36-летнего ведущего шоу "Маска" на канале "Украина" и 34-летней нотариуса Кристины.
Известный украинский астролог Арина Артуровна поделилась прогнозом относительно будущего Владимира и Кристины Остапчук.
Выбор счастливого дня бракосочетания будет безрезультатным, если он накладывается на плохую совместимость между будущими супругами. Как правило, счастливые союзы заключается при благоприятной аспектации планет, а несчастливые - при неблагоприятной. Здесь действует феномен: гармоничные пары выбирают на подсознательном уровне благоприятные дни для своих свадеб, дисгармоничные - неблагоприятные.
"Давайте рассмотрим дату свадьбы Остапчука и Горняк - 15 октября 2020 год, это дата крайне неблагоприятная для бракосочетания, так как в этот период действуют две ретроградные планеты - Меркурий и Марс. Когда планеты ретроградные, то они идут в обратном движении то бишь назад, что стагнирует развитие любого действа", - рассказывает Арина.
В это время наоборот нужно пересмотреть ошибки прошлого и по возможности что-то исправить, считает астролог. На таких аспектах заключение брака является недостаточно обдуманным решением. И так как Марс - это планета решения и действий, то один из партнеров в браке может отменить это действие по истечению времени.
Есть и нюанс. Удачная дата брака не может изменить плохую совместимость, уничтожить конфликтность или отменить действие печати несчастья в паре. Поэтому рассмотрим теперь совместимость пары.
"Владимир и Кристина - по знаку зодиака Весы, что говорит о том, что оба нуждаются в партнерстве по жизни. Для них важно быть в паре, получать поддержку, быть в связке, чтобы черпать энергию от партнера или вампирить его", - рассказывает эксперт.
Астролог также добавила, что им обоим нравится вращаться в богемных слоях общества. У них Венера в Скорпионе, что говорит о том, что они очень страстные и ревнивые натуры. Они критикуют, постоянно пытаются друг друга контролировать и устраивать скандалы для повышения градуса в отношениях. На первом месте - секс и финансовая взаимовыгода. Такие люди готовы пойти на любые жертвы, чтобы заполучить любимого человека.
Психологическая совместимость. Аспектация в этом блоке отсутствует, поэтому эмоциональной энергии и связи нет. Присутствует нехватка душевного тяготения, заботы и внимания. Кристина не может или боится проявлять на полную свои эмоции и любит держать людей на дистанции, а Владимир наоборот - любит провоцировать на эмоции, может партнёра доводить до слез и имеет бурное воображение.
Сексуальная совместимость. Здесь имеется 2 напряженных аспекта и один из них Аспект Страсти. На ранних порах это очень подогревает и завлекает, делая яркую и разнообразную сексуальную жизнь, но страстные отношения не могут быть долговременными. Напряженное взаимодействие сексуальных планет в их гороскопах приведет либо к психофизическому истощению обоих, либо просто к несовпаденью чувственных желаний в постели. И в итоге партнеры будут удовлетворять свои нужды на стороне.
Важная составляющая в любой совместимости - это конфликтность в паре - она составляет выше среднего. Прецеденты для этого будут: если рассмотреть натальную карту Владимира, то мы увидим высокую влюбчивость и любвеобильность. Такой человек может пользоваться услугами эскорта и поднять руку на женщину.
Так как для них имеет большой интерес финансовый вопрос и взаимовыгода в партнерстве, то стоит рассматривать и его. Имеется напряженный аспект между финансовыми точками супругов. Что будет приводить к финансовым ущербам по вине партнера. Это может быть в браке или ущерб, нанесенный по факту развода.
"Итог таковой, что дата свадьбы и сама совместимость партнеров несут дисгармоничный характер, что понесет за собой убытки и потери как моральные, так и финансовые. Как гласит правило Гермеса: подобное притягивает подобное", - резюмировала астролог.
Напомним, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились 15 октября 2020 года. А всего год назад украинцев шокировала новость о том, что шоумен разводится с женой после 12 лет брака. Хотя до этого они с Еленой демонстрировали крепкие отношения, воспитывали двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.
Позже экс-супруга Остапчука предоставила доказательства, что он встречался с Кристиной еще будучи в законном браке, за несколько месяцев до новости о разводе.