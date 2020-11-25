Астролог о будущем Остапчука и Горняк: конфликты, измены и финансовые убытки

К паре Владимира Остапчука и его новой супруги Кристины Горняк (Остапчук) ныне приковано очень много внимания. Связано оно в первую очередь с негативом, а именно претензиями бывшей жены Елены Войченко по алиментам и дележкой детей. Молодоженам сейчас приходится непросто, при этом они не устают демонстрировать всем страсть и трепетное отношение друг к другу. Но что говорят звезды о перспективе второго брака 36-летнего ведущего шоу "Маска" на канале "Украина" и 34-летней нотариуса Кристины.

Известный украинский астролог Арина Артуровна поделилась прогнозом относительно будущего Владимира и Кристины Остапчук.

Дата бракосочетания была выбрана неудачно

Выбор счастливого дня бракосочетания будет безрезультатным, если он накладывается на плохую совместимость между будущими супругами. Как правило, счастливые союзы заключается при благоприятной аспектации планет, а несчастливые - при неблагоприятной. Здесь действует феномен: гармоничные пары выбирают на подсознательном уровне благоприятные дни для своих свадеб, дисгармоничные - неблагоприятные.

"Давайте рассмотрим дату свадьбы Остапчука и Горняк - 15 октября 2020 год, это дата крайне неблагоприятная для бракосочетания, так как в этот период действуют две ретроградные планеты - Меркурий и Марс. Когда планеты ретроградные, то они идут в обратном движении то бишь назад, что стагнирует развитие любого действа", - рассказывает Арина.

В это время наоборот нужно пересмотреть ошибки прошлого и по возможности что-то исправить, считает астролог. На таких аспектах заключение брака является недостаточно обдуманным решением. И так как Марс - это планета решения и действий, то один из партнеров в браке может отменить это действие по истечению времени.

Прогноз по будущему для Владимира и Кристины Остапчук

Есть и нюанс. Удачная дата брака не может изменить плохую совместимость, уничтожить конфликтность или отменить действие печати несчастья в паре. Поэтому рассмотрим теперь совместимость пары.

"Владимир и Кристина - по знаку зодиака Весы, что говорит о том, что оба нуждаются в партнерстве по жизни. Для них важно быть в паре, получать поддержку, быть в связке, чтобы черпать энергию от партнера или вампирить его", - рассказывает эксперт.

Астролог также добавила, что им обоим нравится вращаться в богемных слоях общества. У них Венера в Скорпионе, что говорит о том, что они очень страстные и ревнивые натуры. Они критикуют, постоянно пытаются друг друга контролировать и устраивать скандалы для повышения градуса в отношениях. На первом месте - секс и финансовая взаимовыгода. Такие люди готовы пойти на любые жертвы, чтобы заполучить любимого человека.

Психологическая совместимость. Аспектация в этом блоке отсутствует, поэтому эмоциональной энергии и связи нет. Присутствует нехватка душевного тяготения, заботы и внимания. Кристина не может или боится проявлять на полную свои эмоции и любит держать людей на дистанции, а Владимир наоборот - любит провоцировать на эмоции, может партнёра доводить до слез и имеет бурное воображение.

Сексуальная совместимость. Здесь имеется 2 напряженных аспекта и один из них Аспект Страсти. На ранних порах это очень подогревает и завлекает, делая яркую и разнообразную сексуальную жизнь, но страстные отношения не могут быть долговременными. Напряженное взаимодействие сексуальных планет в их гороскопах приведет либо к психофизическому истощению обоих, либо просто к несовпаденью чувственных желаний в постели. И в итоге партнеры будут удовлетворять свои нужды на стороне.

Важная составляющая в любой совместимости - это конфликтность в паре - она составляет выше среднего. Прецеденты для этого будут: если рассмотреть натальную карту Владимира, то мы увидим высокую влюбчивость и любвеобильность. Такой человек может пользоваться услугами эскорта и поднять руку на женщину.

Так как для них имеет большой интерес финансовый вопрос и взаимовыгода в партнерстве, то стоит рассматривать и его. Имеется напряженный аспект между финансовыми точками супругов. Что будет приводить к финансовым ущербам по вине партнера. Это может быть в браке или ущерб, нанесенный по факту развода.

"Итог таковой, что дата свадьбы и сама совместимость партнеров несут дисгармоничный характер, что понесет за собой убытки и потери как моральные, так и финансовые. Как гласит правило Гермеса: подобное притягивает подобное", - резюмировала астролог.

Напомним, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились 15 октября 2020 года. А всего год назад украинцев шокировала новость о том, что шоумен разводится с женой после 12 лет брака. Хотя до этого они с Еленой демонстрировали крепкие отношения, воспитывали двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.

Позже экс-супруга Остапчука предоставила доказательства, что он встречался с Кристиной еще будучи в законном браке, за несколько месяцев до новости о разводе.