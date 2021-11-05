Астролог рассказала, за кого выйдет Залата Огневич: фото вероятного мужа "холостячки"

Совсем скоро раскроется главная интрига шоу "Холостячка 2" - кого же выберет Злата Огневич из претендентов на свое сердце. На данный момент в проекте осталось всего 5 участников, каждый из которых имеет все шансы на победу.

"Злата с Солнцем в Козероге, что дает представление не только о человеке, но и мужчинах в ее жизни. Каким был отец и каким она видит своего мужчину. Козерог верный и преданный, он нацелен на большие достижения и в меру аскетичен, он строгий и элитарный. Также у Златы в Козероге Венера - это объясняет, кого женщина выбирает и желает. По сути, ее желания совпадают с тем, какой мужчина сделает ее счастливой. Она и сама верная, однолюб и человек большого полета. Луна в Водолее делает девушку воздушной, по-хорошему странноватой, яркой, подвижной и экспрессивной. Эмоции ее часто шаткие и непредсказуемые", - рассказывает астролог о главной героине проекта.

Финалисты проекта (фото: instagram.com/holostyakstb)

Расположение планет дает право предполагать, что настоящая любовь накроет певицу в следующем году. Именно в 2022 году возможны большие перемены в жизни, серьезные отношения и даже брак. А 2021-й проходит под знаком творчества. Будет ли это один из героев проекта или кто-то иной, судить сложно.

А теперь предлагаем узнать, насколько совместимы со Златой претенденты на ее сердце по проекту "Холостячка". Так называемая экспресс-синастрия поможет определить, кто из парней подходит Огневич в мужья больше остальных.

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата и Олег Плахотнюк. Олег и Злата гармонично сочетаются. Злате, судя по планетам, нужен муж, которого она будет опекать и поддерживать, творить своими руками. А Олег мечтает быть опекаемым, о чем говорит его дом брака. Она его очень манит. "Идеальный вариант. Я бы дала 5 из 5 по экспресс-синастрии при условии выбора только из этих пяти мужчин во всем мире", - говорит Поля. Правда, мужчина в союзе будет испытывать чувства на прочность, не всегда экологичным путем.

Злата и Олег Плахотнюк (фото: instagram.com/superolegodessa)

Злата и Андрей Задворный. Андрей ищет более легкого и воздушного человека, а Злата очень земная и практичная. Хотя в нем много черт, которые близки героине, на долгосрочную перспективу они не подходят. Это как две параллельные реальности. "Плюс есть нечто, что я бы назвала "непримиримые разногласия", которые на протяжении всей совместной жизни будут портить настроение ему и мешать реализовываться ей. При этом по домам брака хорошее совпадение. Но если этот брак был бы первым для Андрея, то он, скорее всего, очень быстро бы распался. Я бы дала 2 из 5 к совместимости", - подытожила Поля.

Злата Огневич и Андрей Задворный (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Злата и Максим Тарапата. Этот парень кармический для Златы, но данная встреча - не тот вариант, когда "жили долго и счастливо". Ее запрос на мужа в конфронтации с его запросом на жену. Злату может привлечь его приземленность, но он слишком ленив по сравнению с ее природой. "Вероятно, он хорош для первых 10 свиданий и красивого романа, но не с перспективой на жизнь. Она ему подходит больше, чем он ей. По дому брака несостыковки тоже: ему будет душно в отношениях, нехватка независимости, желание равенства, которого нет. Я бы дала тоже 2 из 5", - дает свой вердикт астролог.

Злата и Максим Тарапата (фото: instagram.com/tarmaks)

Злата и Андрей Хветкевич. Хоть этот парень вроде как не фаворит героини, но они бы составили неплохую пару на перспективу "долго и счастливо". Поверхностно кажется, что он слишком таинственный и непонятный для нее, плюс недостаточно устойчив под ее запросы. Но есть масса позитивных аспектов, которые дают людям быть вместе несмотря ни на что. "Правда, эта связь на уровне эмоций и логики ума не прослеживается. И чтобы это сыграло, парню надо намного больше времени, чем рамки проекта. По дому брака контролер он. В целом жить можно. Но я бы дала 3 из 5", - прогноз астролога.

Андрей Хветкевич (фото: instagram.com/diveeasy)

Злата и Дмитрий Шевченко. Союз с этим мужчиной в перспективе будет страдать из-за популярности Златы, а популярность - от союза. Энергии в карте мужчины блокируют ее женскую природу. Его желания идут вразрез с женской сутью Златы. Это может быть неплохой брак по расчету, но яркой страстной гармоничной совместной жизни ожидать не приходится. "Парень для нее неустойчив и непонятен. Она для него недостаточно зажигалка. Пока у нее есть успех, а отношения не зарегистрированы в загсе, тут есть чему произойти. Но не более того. Дом брака мужчина контролирует и при прочих равных тут это не к лучшему. Я бы дала 0 по совместимости и предупреждение "не влезай - убьет", - предостерегает астролог.

Злата Огневич и Дмитрий Шевченко (фото: instagram.com/dmitrij_sheff)

Отметим, что для изучения глубокой совместимости Златы с оставшейся пятеркой участников шоу нужно большеее количество данных. Поэтому пронозы носят субъективный и развлекательный характер.