Астролог рассказала, кто идеально подходит "Холостячке" Мишиной в любви, сексе и жизни

На шоу "Холостячка" осталось всего трое участников. Борьба за сердце героини - Ксении Мишиной накалена до предела. И уже скоро станет известно, кто смог покорить сердце красотки актрисы.

Известный украинский астролог Арина Артуровна рассказала, кто из оставшихся мужчин - Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Алексей Тригубенко - имеют более всего шансов стать первым победителем женской версии шоу.

Андрей Рыбак, родился 9 августа 1991 года

Андрей - яркая, эмоциональная личность с присутствующей ему львиной харизмой. Он упрям и делает то, что хочет. Для молодого человека жизнь - это сплошной театр, где все актеры, а он продюсер. Астролог считает, что Андрей имеет долю высокомерия и является профессиональным манипулятором. Он не привык проигрывать и любит навязывать другим свою волю. Причем иногда ему трудно контролировать свой темперамент и проявлять умеренность в отношениях с людьми. Он стремится добиться признания от окружающих.

"У Андрея Рыбака в карте имеется ретроградная Венера, что действительно создает трудности в выборе партнерш. Андрея привлекают девушки яркие, популярные, "королевы", но умеющие зарабатывать деньги и приносить пользу в отношения и их общий дом. Так как Луна поражена Сатурном, то может долго страдать по своей первой любви или самым длительным отношениям, но будет скрывать это тщательно. Так же это приводит к неискренности и трудностям проявлению своих чувств в отношениях. Он может быть холоден в паре, но, если полюбит, окружит заботой", - рассказывает Арина.

А вот в психологической совместимости с Ксенией Мишиной аспекты отсутствуют, поэтому здесь энергии нет, что приводит к разному восприятию и ощущениям в мире. В сексуальной совместимости может быть неудовлетворенность, об этом говорит дисгармоничное соединение планет. Кроме того, присутствует высокая конфликтность в паре.

"Но если мы рассмотрим гендерную совместимость, то увидим, что они очень хорошо раскрывают потенциал друг друга, как женщина и мужчина. Так же гармоничные аспекты в гендерной совместимости показывают, что они привлекательно смотрятся вместе. В паре Андрея и Ксении присутствуют три печати счастья. Мужчина раскрывает потенциал женщины и благоприятно влияет на развитие, продвижение и эмоциональное состояние Ксении. Также Ксения плодотворно влияет на развитие личности мужчины. Поэтому эти отношения могли быть полезны на некоторый период друг для друга", - добавила астролог.

Андрей Рыбак

Алексей Тригубенко, родился 12 ноября 1988 года

Алексей очень умный, предприимчивый мужчина, который умеет подать информацию так, как ее ожидают другие, вызвать доверие у окружающих. Действовать он будет втихую и неожиданно, чтоб обойти своих конкурентов. Прежде всего он ищет в своей женщине партнера и поддержку. Ему нравятся красивые и очень умные девушки с некой загадкой.

Для этого мужчины имеет значение также социальный статус партнера, поэтому с простой девушкой вряд ли ему будет интересно. Луна в Стрельце говорит о том, что он видит в своей спутнице учителя, наставника и главного мотиватора в жизни. Для него важно, чтоб его партнерша всегда стремилась к развитию, была чем-то лучше, умнее его и вдохновляла его на результат. Окружающие его видят, как спокойного и замкнутого в себе человека, но в отношениях с близкими людьми он может быть достаточно импульсивен и резок в своих словах и действиях.

"Так как у Ксении тоже Луна в Стрельце, то они оба имеют оптимистичный настрой, любят путешествовать и нацелены на рост и продвижения себя в окружающем мире. Это их сближает и делает интересным их времяпровождение вместе. В эмоциональной совместимости есть душевность, но есть так же и напряженный аспект, что говорит о том, что отсутствует симпатия у одного из них", - уверена Арина Артуровна.

А вот сексуальная совместимость имеет дисгармоничный аспект, так как у них разные желания и потребности в интимной жизни. Конфликтность в паре очень низкая - это стабилизирующий фактор для отношений. Сатурн Алексея делает печать несчастья к Солнцу Ксении, что говорит о том, что мужчина будет контролировать, как-то ограничивать и не способствовать продвижению женщины.

"Вывод таковой, что у Алексея и Ксении есть душевная близость, общие интересы и восприятие мира схоже, но этого хватит лишь для того, чтоб быть очень хорошим друзьями и поддерживать друг друга в трудную минуту", - добавила она.

Алексей Тригубенко

Александр Эллерт, родился 18 ноября 1986

Александр - незаурядная и привлекающая к себе внимание личность. Имеет импульсивный характер со склонностью к безрассудству. При рождении, у молодого человека Венера и Меркурий - находятся в ретроградном положении. Этот аспект говорит о том, что человек любит заниматься самоедством, может выносить мозг партнеру и имеет трудности с определением выбора. Также есть подверженность "залипать" в отношения и неосознанный страх быть отвергнутым.

Этот молодой человек магнетически привлекателен для противоположного пола, имеет переменчивые вкусы и потребности. У него высокая степень влюбчивости.

Александру нравятся сексуально-магнетические девушки, открытые и легкие в общении. Для него важна страсть и интимная близость в отношениях. Также для него важно извлечь определенную выгоду из отношений. Это может быть эмоциональная подпитка от партнера, материальный статус и т. д.

В психологической совместимости с Ксенией Мишиной присутствует квадратура двух Лун, что говорит об отсутствии понимания друг друга, каждый перетягивает одеяло на себя, но при этом они любят поболтать друг с другом.

В сексуальной совместимости присутствует аспект страсти - это очень подогреет начальный этап отношений и им будет интересно вместе проводить вечера. А вот конфликтность в паре под высоким напряжением, так как будут присутствовать постоянные несправедливые обвинения в адрес друг друга.

"И завершает совместимость печать несчастья от мужчины к женщине, ее эмоциональному состоянию. Что может привести к эмоциональному истощению и подавленности. В целом можно подвести итоги, что отношения могут быть очень страстными и яркими, но непродолжительными. И для построения семейного счастья, к которому стремится Ксения, этого недостаточно", - резюмировала астролог.

Александр Эллерт

Ранее мы писали, что участник "Холостячки" признался Ксении, что влюбился в нее. Но до проекта дал обещание другой девушке.

Также сообщалось, что ведущий "Холостячки" Григорий Решетник показал третьего сына и рассекретил его имя.

Кроме того астролог рассказала, про самые важные события декабря, которые будут влиять на нашу жизнь.