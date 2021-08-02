Август, море и любовь: Лилия Ребрик в бикини покорила нежностью с мужем
По примеру многих звезд телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким отправилась в отпуск на море. Она порадовала поклонников красочными снимками с отдыха и похвасталась роскошной фигурой в купальнике.
Эффектными кадрами из Болгарии ведущая поделилась на своей странице в Instagram.
Лилия позировала на песке в черном бикини с верхом без бретелей, которое подчеркнуло ее стройную и подтянутую фигуру. Пляжный лук дополняют солнцезащитные очки, распущенные волосы, лицо без косметики и счастливая улыбка.
Кроме того, Ребрик умилила фолловеров семейной идиллией с супругом - на некоторых кадрах они нежно обнимают друг друга и выглядят влюбленными.
"Серпень, море і кохання… А про роботу ми подумаємо завтра", - подписала красочные фото артистка.
Лилия Ребрик в Болгарии похвасталась фигурой в бикини и романтикой с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователям сети пришлись по душе солнечные фото звездной пары и они оставили им много теплых слов в комментариях.
- Найпрекрасніші, сонячні, улюблені!
- самая лучшая и красивая пара Украины!!!
- Ви таке класне подружжя! Щастячка вам!
- Бомбезні. Ліля ти бомба ракета
- Як приємно спостерігати за щасливою сімейною парою! А не за отими, що розлучаються, скандалять не бережуть сім'ю.
- Вы молодеете
- Класс! Романтика
- Красивая пара! Счастья вам!!!
- Моя любимая пара! Глядя на вас, веришь в любовь и счастливый брак. Браво, вы - лучшие!
- Круто, молодці! Гарна пара та чудова сім'я!!!
- Как приятно смотреть на Вас. Вы супер!!!!
- Вы очень красивая
- Дуже гарні і щасливі!
Напомним, ранее Лилия Ребрик показала причину семейных ссор и сделала признание.