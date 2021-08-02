Август, море и любовь: Лилия Ребрик в бикини покорила нежностью с мужем

По примеру многих звезд телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с мужем Андреем Диким отправилась в отпуск на море. Она порадовала поклонников красочными снимками с отдыха и похвасталась роскошной фигурой в купальнике.

Эффектными кадрами из Болгарии ведущая поделилась на своей странице в Instagram .

Лилия позировала на песке в черном бикини с верхом без бретелей, которое подчеркнуло ее стройную и подтянутую фигуру. Пляжный лук дополняют солнцезащитные очки, распущенные волосы, лицо без косметики и счастливая улыбка.

Кроме того, Ребрик умилила фолловеров семейной идиллией с супругом - на некоторых кадрах они нежно обнимают друг друга и выглядят влюбленными.

"Серпень, море і кохання… А про роботу ми подумаємо завтра", - подписала красочные фото артистка.

Лилия Ребрик в Болгарии похвасталась фигурой в бикини и романтикой с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Пользователям сети пришлись по душе солнечные фото звездной пары и они оставили им много теплых слов в комментариях.