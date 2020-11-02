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Почти бабушка: резко "состарившаяся" Тина Кароль поразила внешним видом

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 11:39
Почти бабушка: резко "состарившаяся" Тина Кароль поразила внешним видом Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица появилась с морщинами и седыми волосами

Тина Кароль во время десятого прямого эфира "Танцев со звездами 2020", посвященного Хэллоуину, появилась в непривычном и даже шокирующем виде – она "состарилась" буквально на глазах! Кроме сеточки возрастных морщин, изменения во внешности "выдавали" седые, но элегантно уложенные волосы.

Фото и видео "обновленной" версии себя поп-дива опубликовала в Instagram,также оно фото появилось на странице ее соведущего Юрия Горбунова.

"Дед Юра и почти бабушка Тина. Танцевальный Хэллоуин", - гласит подпись к кадру. Кстати, Горбунов дополнил для правдоподобности свой образ поседевшими усами.

"Шикарные образы", "Мало вам морщин, мало, мало вам морщин... Нарисовали гримеры, Юрий. По сравнению с "почти бабушкой" Тиной вы на "дядю" тянете, а не на "деда", "Тина, отличный образ, красивый цвет волос", "Шикарные", - оценили фолловеры.

Почти бабушка: резко &quot;состарившаяся&quot; Тина Кароль поразила внешним видом

Тина и Юрий "состарились" для специального эфира "Танцев со звездами 2020" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Тина показала вблизи загримированное лицо – работа визажистов поражает реалистичностью деталей, а на коже певицы действительно появилась сеточка морщин, которые выглядят очень реалистично.

Свой образ она дополнила эффектным нарядом. Комплектом черного цвета, состоящим из топа и облегающей юбки с пикантным разрезом. Особо внимание привлекают сверкающие сетчатые колготы – на них сияет 14 4000 камней Swarovski. Обувь – изящные замшевые туфельки с ремешком вокруг щиколотки и оригинально оформленным каблуком и носком.

Почти бабушка: резко &quot;состарившаяся&quot; Тина Кароль поразила внешним видом

Колготы Тины - настоящее произведение искусства (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, что ранее Тина Кароль вызвала фурор роскошным декольте в эффектном образе.

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