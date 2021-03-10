Банда красоток: Никитюк и Каменских в дерзком мини с подругами сравнили с мировыми легендами

Настя Каменских вскоре презентует новую взрывную видеоработу на песню "Девочки рулят" – премьера трека состоялась в канун 8 марта. Оказалось, что в клипе кудрявой красотки снялись ее звездные подруги, которые покажут всем, как надо веселиться.

"Скоро у маленькой моей любимой помадки-кудряшки Насти Каменских выходит новое видео на песню "Девочки рулят". А мы пока присядем, подождем ... Было круто!" - подписала яркий кадр Даша.

На фото можно увидеть известного фешн-фотографа Соню Плакидюк, популярного блогера и дизайнера Таню Парфильеву, Лесю Никитюк, Настю Каменских и ее подругу – дизайнера Анну Андрийчук-Завгороднюю. Похоже, в клипе будет и сама Дашу, но пока это остается интригой.

Настя Каменских с Лесей Никитюк и звездными подружками вскоре порадует новым клипом (фото: instagram.com/da_astafieva)

Фото вышло веселым и атмосфернм, а знаменитые девушки на нем выглядят сексуально и привлекательно.

Леся продемонстрировала бесконечные ножки, Соня облачилась в пикантное мини, обула босоножки на высоком каблуке и массивной платформе и дополнила образ оригинальными кожаными красными съемными нарукавниками. Настя решила не оставать от подруг и облачилась в мини со шнуровкой, довершив дерзкий образ замшевыми сапогами-чулками.

Поклонники не устояли перед бандой красоток и сообщили, что не могут дождаться выхода клипа.