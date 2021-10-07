Барби твоей мечты: Леся Никитюк с розовыми волосами впечатлила новым образом
Известная украинская ведущая Леся Никитюк любит экспериментировать со стилем и образами, удивляя своих поклонников. На этот раз звезда решила кардинально сменить имидж и появилась перед камерой с длинными розовыми локонами.
Кадрами с фотосессии в необычном образе Леди Ле поделилась в своем Instagram.
Никитюк позировала на улице в эффектном кожаном наряде - черных лосинах и такого же цвета пиджаке с поясом. Нежно-розовые вьющиеся пряди спадают ниже талии звезды, а макияж сделан под цвет волос, гармонично дополняя лук.
Снимки были сделаны на темном фоне, так как на улице уже стемнело.
"Добрейший вечерочек. Я тут трохи випала з інст.. Всіх люблю, скоро повернусь", - написала Леся.
Леся Никитюк ошеломила фанатов новым имиджем с розовыми волосами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры ведущей не оставили без внимания ее новую прическу. Многие отметили, что розовые волосы Лесе к лицу, а также сравнили ее с куклой Барби и светской дивой Ким Кардашьян.
- Ким, это ты?!
- Ти така як Барбі
- Вау, тобі так прикольно
- Круто! Зірка!
- Яка бейба
- Куколка Барбі-Леся
- Богиня!!!
- Но розовый цвет волос - к лицу
- Барби прям
- Лесюня, ви русалонька
- Ооо, Леся голову помила
- Барбі з мрій
- Розовая пантера прям! Awesome!
Напомним, ранее Леся Никитюк в топе-сетке зарядила соблазнительной мотивацией и показала, как занимается спортом.