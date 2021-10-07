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Барби твоей мечты: Леся Никитюк с розовыми волосами впечатлила новым образом

Новина українською →
Четверг 07 октября 2021 11:02
Барби твоей мечты: Леся Никитюк с розовыми волосами впечатлила новым образом Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Марина Настевич

Известная украинская ведущая Леся Никитюк любит экспериментировать со стилем и образами, удивляя своих поклонников. На этот раз звезда решила кардинально сменить имидж и появилась перед камерой с длинными розовыми локонами.

Кадрами с фотосессии в необычном образе Леди Ле поделилась в своем Instagram.

Никитюк позировала на улице в эффектном кожаном наряде - черных лосинах и такого же цвета пиджаке с поясом. Нежно-розовые вьющиеся пряди спадают ниже талии звезды, а макияж сделан под цвет волос, гармонично дополняя лук.

Снимки были сделаны на темном фоне, так как на улице уже стемнело.

"Добрейший вечерочек. Я тут трохи випала з інст.. Всіх люблю, скоро повернусь", - написала Леся.

Барби твоей мечты: Леся Никитюк с розовыми волосами впечатлила новым образомБарби твоей мечты: Леся Никитюк с розовыми волосами впечатлила новым образомБарби твоей мечты: Леся Никитюк с розовыми волосами впечатлила новым образом

Леся Никитюк ошеломила фанатов новым имиджем с розовыми волосами (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры ведущей не оставили без внимания ее новую прическу. Многие отметили, что розовые волосы Лесе к лицу, а также сравнили ее с куклой Барби и светской дивой Ким Кардашьян.

  • Ким, это ты?!
  • Ти така як Барбі
  • Вау, тобі так прикольно
  • Круто! Зірка!
  • Яка бейба
  • Куколка Барбі-Леся
  • Богиня!!!
  • Но розовый цвет волос - к лицу
  • Барби прям
  • Лесюня, ви русалонька
  • Ооо, Леся голову помила
  • Барбі з мрій
  • Розовая пантера прям! Awesome!

Напомним, ранее Леся Никитюк в топе-сетке зарядила соблазнительной мотивацией и показала, как занимается спортом.

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Леся Никитюк
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