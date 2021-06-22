Баснословные деньги: стало известно, сколько было потрачено на венчание известного блогера

Таня счастливо замужем за Енотом уже больше 8 лет, они имеют 3-летнюю дочку Амину. Одна из миссий ее блога - донести до подписчиков, что семья в жизни - самое главное. Так, в мае 2021 Корячка первая и пока что единственная в Украине блогер, отметила пышное венчание. Этим она не только еще крепче связала свою семью, а надеется, что те, кто имеет, возможно, какие-то семейные недоразумения, не будут относиться легкомысленно к трудностям, не будут стремиться к разводу, а будут бороться за сохранение семьи.

"Семья - это самое святое, что есть у каждого человека. Не будьте легкомысленными! Не спешите разводиться. Поговорите, разберитесь, не убегайте от проблем. Проще простого убежать от них, сложнее сохранить семью. Но это просто необходимо сделать, особенно если еще не ушла любовь и у вас совместные дети", - гвоорит Татьяна.

Татьяна со своим мужем (фото: пресс-служба)