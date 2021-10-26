ru ua
Вт, 26 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Батарейка садится: Дорофеева сделала неожиданное признание о своем состоянии

Новина українською →
Вторник 26 октября 2021 11:17
Батарейка садится: Дорофеева сделала неожиданное признание о своем состоянии Надя Дорофеева (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Styler

Надю Дорофееву поклонники всегда привыкли видеть в приподнятом настроении и с улыбкой – жизнерадостная девушка является для них огромным мотиватором, примером и даже иконой стиля. Но и у артистки бывают неблагоприятные периоды, когда она ощущается себя измотанной и опустошенной. Например, недавно Надю выбила из колеи отложенная премьера клипа с российским рэпером Скриптонитом - сама артистка и поклонники изрядно расстроились.

Звезда решила сделать перед фанами личное признание о себе и рассказать, какая она на самом деле и что ощущает. Об этом Надя написала в Instagram.

Надя разместила видео, на котором позирует и одновременно показывает потрясающие пейзажи мыса Рока, находящегося в Португалии на Пиренейском полуострове.Она улыбается в камеру и наслаждается видами.

На Наде – удобный спортивный аутфит, состоящий из светлых штанов, серого удлиненного свитера с горловиной-хомутом, трендовой удлиненной косухи, на голове у певицы – вязаная удобная шапка. Судя по кадрам, на мысе бушевал сильный ветер.

"Тот микроскоп, под которым я всегда нахожусь, позволяет вам многое обо мне узнать. Но этот микроскоп не всегда позволяет мне сказать, сделать или как-то выразить себя так, как я хочу. Такой контроль себя стал моей жизненной аффирмацией и я всегда и везде стараюсь видеть хорошее. Но иногда батарейка садится и у меня не особо получается даже просто стараться. И знаете, мне кажется, это тоже нормально. Ну невозможно все время на эндорфинах. Пусть будут контрасты, они нам всем для чего-то нужны…да?" – поделилась личным и накипевшим певица в подписи под роликом.

Батарейка садится: Дорофеева сделала неожиданное признание о своем состоянии

Надя со своей командой весело проводит время в Португалии (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Поклонники поспешили поддержать звезду и признались, что отлично понимают ее состояние, а также восхитились открывающимися взору пейзажами.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева призналась в том, что перенесла операцию.

Читайте LITE в Google News
Надя Дорофеева
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Голубовская объяснила, кому точно нужна третья доза вакцины от COVID
Голубовская объяснила, кому точно нужна третья доза вакцины от COVID