Бегущая по волнам: Никитюк в роскошном платье заворожила эффектными кадрами на яхте
Леся Никитюк отдыхает на португальском острове Мадейра и не забывает баловать поклонников горячими снимками в крошечных бикини. Также она устроила эффектную и яркую фотосессию на яхте, позируя в роскошном платье.
Живописными снимками телеведущая поделилась в Instagram.
Леди Ле предстала спиной к камере на носу корабля. На звезде - летящее шелковое платье синего цвета с длинными рукавами, эффектным шлейфом и открытой спиной.
Ветер красиво развевает наряд Никитюк и ее распущенные волосы, а взметнувшийся подол позволяет полюбоваться на длинные ножки знаменитости.
Леся Никитюк в шикарном платье со шлейфом позировала на яхте в Португалии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Спонтанне фото, ні разу не готувалася… вділа перше що на очі трапилось! Просто королева експромту", - подписала фото ведущая.
Атмосферные кадры не оставили равнодушными пользователей сети и они искупали Лесю в комплиментах.
- Боже, как красиво! Богиня
- О Боги!!! Волшебная
- Нежность
- Леся вы как всегда на юморе, спасибо, что вдохновляете и поднимаете настроение
- Яка краса. Ця Леся просто вогонь
- Крутые фото
- Ну як можна бути такою красоткою!?
- Как красиво
- Де Ді Капріо?
- Это невероятно красиво
- Шикарна королева
- Повелителька морської стихії
- Бегущая по волнам
- Так красиво, и платье и вид шикарный
Напомним, ранее Леся Никитюк в бикини показала свой завтрак на Мадейре - ведущая устроила пикник прямо на обочине дороги.