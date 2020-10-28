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Белая майка на загорелое тело: Настя Каменских поделилась секретом стильного лука

Новина українською → Среда 28 октября 2020 15:15
Белая майка на загорелое тело: Настя Каменских поделилась секретом стильного лука Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Настя Каменских открыла секрет стильного лука

Настя Каменских обожает радовать поклонников стильными образами, которые легко можно скопировать или вдохновиться отдельными деталями. Именно на них Настя посоветовала обратить внимание при составлении своего образа. Например, не так давно певица появилась на прогулке по Киеву в черных легинсах, объемном белом свитере с высоким воротом и кожаной косухе. Но деталью, которая запала всем в душу и наверняка запомнилась, был черный берет-кепи.

А на этот раз певица предстала перед фолловерами в обтягивающей белой майке на загорелое тело, кожаных штанах с металлическими вставками и утонченными украшениями. Минималистичный макияж, распущенные волосы - готово!

Белая майка на загорелое тело: Настя Каменских поделилась секретом стильного лукаКрасота - важная деталь (фото: instagram.com/kamenskux/)

"Детали! Обращайте на них внимание, они одинаково важны и в жизни, и в наряде", - дала лаконичный совет Настя своим поклонникам.

Фолловеры в долгу не остались и стали восхищаться фигурой своей любимой певицы и ее чувством стиля. На Настю посыпались комплименты и признания в любви.

Напомним, что Каменских в коже "подняла руку" на Потапа у всех на глазах: жены, они такие.

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