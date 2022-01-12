В белье и прозрачных колготах: Никитюк в постели призналась, на что променяла отдых в теплых краях

Леся Никитюк, в отличие от звездных коллег, на новогодние праздник поехала не на экзотический курорт, а в родной Хмельницкий. Для поездки к родным у нее был двойной повод – Рождество и день рождения любимой бабушки , которой в этом году исполнилось 87 лет. Но это совсем не значит, что телезвезда оставила поклонников без интересного контента.

Так, в новом посте в Instagram Леди Ле показала себя во всей красе.

Она позирует на кровати в белье и колготах от Fendi. К слову цена на этот особый вид нижнего белья составляет около 7 000 грн и больше. На ведущей - черный бьюстье, крохотные труисики и прозрачные колготки.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ніколи нічого собі не жалійте, хтось поїхав відпочивати на острови, я зробила простіше, за такі самі гроші купила собі колготки", - сообщила Леся.

Поклонники решили поупражнятся в юморе оставили забавные комментарии под постом ведущей.