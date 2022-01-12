В белье и прозрачных колготах: Никитюк в постели призналась, на что променяла отдых в теплых краях
Леся Никитюк, в отличие от звездных коллег, на новогодние праздник поехала не на экзотический курорт, а в родной Хмельницкий. Для поездки к родным у нее был двойной повод – Рождество и день рождения любимой бабушки, которой в этом году исполнилось 87 лет. Но это совсем не значит, что телезвезда оставила поклонников без интересного контента.
Так, в новом посте в Instagram Леди Ле показала себя во всей красе.
Она позирует на кровати в белье и колготах от Fendi. К слову цена на этот особый вид нижнего белья составляет около 7 000 грн и больше. На ведущей - черный бьюстье, крохотные труисики и прозрачные колготки.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Ніколи нічого собі не жалійте, хтось поїхав відпочивати на острови, я зробила простіше, за такі самі гроші купила собі колготки", - сообщила Леся.
Поклонники решили поупражнятся в юморе оставили забавные комментарии под постом ведущей.
- Справжня жінка! Як порвуться не викидай - цибулю поскладаєш в колготи
- На отдых поехал и приехал обратно, а колготки долго будут служить. Может быть
- Леся, вы огонь
- Какая львица
- Красивая, стильная, милая, секси
- Леся, Вы очень красивая и шикарная
- Пантера
- Колготки зимой очень пригодятся, а острова будут чуть позже
- Сексуальная девушка
Напомним, что ранее Леся Никитюк показала, как справляется с последствиями празднования новогодних праздников.