Беременная 42-летняя Василиса Фролова подхватила коронавирус

42-летняя телеведущая Василиса Фролова, которая вынашивает первенца, заболела коронавирусом.

О диагнозе Фролова рассказала в своем Instagram, пожаловавшись на проблемы с обонянием.

"Никогда еще нашатырь так не пах. #привітковід", - написала она.

Василиса Фролова заболела коронавирусом (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Ведущей пожелали скорейшего выздоровления и легкого течения болезни. Вот что пишут в комментариях пользователи:

"Нехай пройде найлегшим шляхом

Легкого течения и быстрее выздороветь!

Нехай у вас обох все буде гаразд!

Блин, Васечка. Надеюсь что только обоняние пропало и через три дня все пройдет.

Выздоравливай, сочувствую! Зато малыш родится с антителами, так что в плохой новости есть и позитив!

Отметим, что Василиса Фролова очень активничает во время беременности. Недавно она похвасталась занятиями по flying-yoga, а в предыдущем посте в соцсети выложила снимки с откровенной фотосессии, на которых поза и оверсайз-одежда прикрывает ее интересное положение.

Василиса Фролова снялась в откровенной фотосессии (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Василиса Фролова родом из Харькова. Ее настоящее имя Юлия. Она начинала свою карьеру с моделинга. Дважды заслужила титул "Miss Body Beautiful of the world" (Сингапур, Турция). Работала моделью в Украине, в России и во Франции.

В 2003 году стала ведущей на канале М1. Сейчас Василиса Фролова продолжает свою карьеру в качестве ведущей на телеканале "Прямой" и ведет эфиры на "Радио НВ".

Официально девушка никогда не была замужем. По ее словам, штамп в паспорте - не самое важное и можно запросто обойтись без него. При этом блондинка не скрывает, что у нее есть любимый мужчина - ее гражданский муж.

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