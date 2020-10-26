Беременная Эмили Ратаковски показала нежное видео и кое-что еще

26 октября Эмили Ратаковски призналась, что ждет ребенка!

Эмили Ратаковски беременна! Этой радостной новостью американская модель и актриса поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Кроме того, 29-летняя звезда показала трогательное видео, на котором она позирует абсолютно обнаженной, показывая округлившийся животик.

"Я буду дорожить этим видео, пока живу", - написала Эмили.

Топ-модель Эмили Ратаковски ждет ребенка!

Интересно, что Ратаковски сделала признание о том, что она в положении, специально для журнала Vogue.

"В этом эксклюзивном видео для обложки Эмили Ратаковски раскрывает свою беременность. Режиссер Лена Данэм описывает этот короткометражный фильм как "противоположность объявления о рождении ребенка в журнале People", - говорится в аннотации к видео, которое было опубликовано 26 октября.

На кадрах Эмили показывает свой поход на УЗИ, позирует без одежды, принимает ванну. Также можно увидеть, как отец будущего ребенка целует свою возлюбленную в животик.

Мировые селебретис активно поздравляют девушку с таким радостным событием.

Эмили Ратаковски призналась, что беременна во время фотосессии

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