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Беременная Эмили Ратаковски повторила культовое "голое" фото Деми Мур

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 21:26
Беременная Эмили Ратаковски повторила культовое "голое" фото Деми Мур Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Модель вновь покоряет сеть

Эмили Ратаковски всегда любила жаркие фото в откровенных нарядах и без. И с беременностью эта ее черта никуда не делась. А возможно, только усугубилась. Не успела модель и бизнесвумен объявить миру о том, что ждет малыша, как тут же начала примерять наряды один другого откровеннее. А в честь Хэллоуина она придумала нечто неординарное.

Беременная Эмили Ратаковски повторила культовое &quot;голое&quot; фото Деми МурБеременная Эмили Ратаковски повторила культовое &quot;голое&quot; фото Деми Мур

Эмили повторила знаменитый образ Деми Мур (фото: скриншот instagram.com/emrata)

Ратаковски решила повторить один из культовых образов, созданных Деми Мур для фотосессии у Энни Лейбовиц. Фото было опубликовано в Vanity Fair в 1991-м году. К слову, в год рождения самой Ратаковски. Деми Мур в кадре появилась с короткими черными волосами, а ее роскошное тело украшает кружевное нижнее белье и объемная белая рубашка.

Ратаковски постаралась воспроизвести образ максимально точно – она надела похожее белье, а на плечи накинула шелковую рубашку. Не обошлось и без парика с точно такой же стрижкой, как у Деми Мур. Эмили стоит на фоне белой стены у себя дома, повернувшись полубоком и показав свой внушительных размеров животик. Снимок Эмили запостила у себя в сториз и знаменитая актриса, поддержав молодую коллегу и подругу.

Напомним, это будет первый ребенок как для Эмили Ратаковски, так и для ее мужа Себастьяна Маккларда. Модель долго скрывала беременность от публики – вплоть до 20-й недели. Теперь же не может нарадоваться возможности показывать себя миру во всей красе.

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