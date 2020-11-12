Беременная Эмма Робертс блистает в откровенной съемке от украинского фотографа

Актриса шокировала неожиданным заявлением

Эмма Робертс, которая объявила о своей беременности летом этого года, снялась в откровенной фотосессии для американского Cosmopolitan. Звезда не стала скрывать округлившиеся формы, примерив массу соблазнительных и женственных вещей. Роскошную съемку от украинского фешн-фотографа Саши Самсоновой сопровождало также откровенное интервью. Здесь, помимо прочего, племянница успела рассказать о некоторых неизвестных фактах своей биографии.

Эмма предстала в откровенных нарядах (фото: cosmopolitan.com)

Так, оказалось, девушке уже давно поставили диагноз "бесплодие". Врачи даже посоветовали ей принять меры и заморозить яйцеклетки. По словам девушки, ее это ошеломило и вогнало в депрессию на фоне чувства вины. Но она все же решилась сделать этот шаг. Постепенно, когда она Эмма общаться с женщинами, которые столкнулись с подобной проблемой, она воспряла духом.

"…Я начала открываться другим женщинам, и внезапно возник новый мир разговоров об эндометриозе, бесплодии, выкидышах, страхе не иметь детей. Я была так благодарна, узнав, что не одинока в этом. В конце концов, я не сделала ничего "плохого".

Новая обложка Робертс (фото: instagram.com/cosmopolitan)

И добавляет: "Звучит банально, но как только я перестала об этом думать, мы забеременели. Но даже тогда я не хотела надеяться. Когда вы беременны, что-то может пойти не так. Этого вы не увидите в Instagram. Поэтому я держала это при себе, своей семье и своем партнере, не желая строить грандиозных планов, если это не сработает. Эта беременность заставила меня понять, что единственный план, который у вас может быть, - это отсутствие плана".

Упомянула Стоун и о своем состоянии во время беременности. Так, больше всего племянницу Джулии Робертс раздражает чрезмерное внимание прессы. "Я помню, когда я была ребенком, я ходила куда-то с тетей, и люди следовали за ней как сумасшедшие. Это ненормально… Так что да, я нервничаю. На самом деле ничто не защищает вас от этого".