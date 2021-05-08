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Беременная Катя Осадчая в купальнике оседлала доску в Турции (фото)

Новина українською → Турция, Суббота 08 мая 2021 17:04
Беременная Катя Осадчая в купальнике оседлала доску в Турции (фото) Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Беременная третьим ребенком телеведущая Катя Осадчая наслаждается интересным и ярким отдыхом в солнечной Турции с любимыми мужчинами - мужем Юрием Горбуновым и сыном Иваном. Семейство с удовольствием плавает в теплой воде, гуляет по горам и прекрасно проводит время. Так, звезда показала свои утренние упражнения.

Красочными фото в купальнике ведущая поделилась в своем Instagram.

На снимках Катя запечатлена на желтой SUP-доске с веслом в руках. Она эффектно позировала и стоя, и лежа в черном купальнике и лимонной рубашке сверху. На фоне ярко-бирюзовой морской воды кадры смотрятся невероятно живописно.

Даже будучи в положении и на отдыхе, Осадчая предпочитает проводить время активно, а не только лежать под солнцем.

"Мої ранкові вправи. З чого починається ваш ранок?" - подписала фото теледива.

Беременная Катя Осадчая в купальнике оседлала доску в Турции (фото)Беременная Катя Осадчая в купальнике оседлала доску в Турции (фото)Беременная Катя Осадчая в купальнике оседлала доску в Турции (фото)

Катя Осадчая порелаксировала на SUP доске (фото: instagram.com/kosadcha)

Немного ранее она показала также семейную прогулку к так называемым "ваннам Клеопатры". Для нее Катя выбрала белую футболку и розовые шорты, которые дополнила шлепанцами, белой панамкой и темными очками.

Беременная Катя Осадчая в купальнике оседлала доску в Турции (фото)

На одном из фото она позировала вместе с 4-летним сыночком, однако его лицо публике по-прежнему не показывают.

Беременная Катя Осадчая в купальнике оседлала доску в Турции (фото)

"Ванни клеопатри, люблю легенди. Гарного всім дня", - прокомментировала Осадчая.

Беременная Катя Осадчая в купальнике оседлала доску в Турции (фото)Беременная Катя Осадчая в купальнике оседлала доску в Турции (фото)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном посетили "ванны Клеопатры" в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Фолловеры восхищаются красотой места, где отдыхает звездное семейство, и желают им отличного отпуска.

  • Какая красота вокруг! Восторг!
  • Наш ранок починається з перегляду того, як ви проводите свій ранок!
  • Класні фоточки
  • Клеопатра, на фоні ванн Клеопатри, символічно. Гарного вам відпочинку
  • А у кого ноги длиней, у вас, или Поляковой? Хороших праздников! Щастя ващiй родинi
  • Красота неземная
  • Такий дорослий син, а досі лице його не показуєте
  • Красотка

Ранее беременная Осадчая в бикини всполошила сеть, а Горбунов с сыном показали мужскую силу в Турции.

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