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Беременная Катя Осадчая обеспокоила сеть уставшим видом: "бедная женщина"

Новина українською →
Киев, Среда 18 августа 2021 15:32
Беременная Катя Осадчая обеспокоила сеть уставшим видом: "бедная женщина" Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Украинская телеведущая Катя Осадчая сейчас находится на последнем месяце беременности, однако она продолжает активно работать и посещать светские мероприятия. На днях звезда вместе с мужем побывала на премьере фильма в кино. Внимательные поклонники тут же отметили. что на фото с события она выглядит уставшей.

Совместным снимком с женой с допремьерного показа мультфильма "Гулливер возвращается" поделился в Instagram Юрий Горбунов.

Осадчая позировала в белом платье на запах, которое подчеркнуло ее очень внушительный животик. Вместо привычных туфель на шпильке Катя выбрала удобные черно-белые балетки. Волосы ведущая собрала сзади, а в качестве стильного аксессуара добавила розовый ободок.

Горбунов был в черной рубашке и белых штанах, которые соединил с черно-белыми кедами.

"Ура! Кино!" - подписал фото Юрий.

Беременная Катя Осадчая обеспокоила сеть уставшим видом: &quot;бедная женщина&quot;

Юрий Горбунов вышел в свет с беременной супругой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Отметим, что в руках у Кати микрофон - она явно не только смотрела кино, но и работала.

Фолловеры не забыли о комплиментах звездной паре, однако некоторые отметили, что Осадчая выглядит уставшей и ей явно пора в декретный отпуск.

  • Бедная женщина. У нее есть передродовый отпуск?
  • У нее уже вид уставший!
  • Ви неймовірно гарна пара
  • Ой, напевно народжувати вже зовсім скоро. Каті треба відпрацювати ще вечір прем'єр і хай відпочиває і набирається сил, щастя і здоров'я вашій родині
  • Крута пара
  • Вы супер пара! Желаю счастья!
  • Пора в декрет
  • Классная пара
  • Юра,гарний, а Катя красунечка

Ранее мы писали, что Осадчая с мужем и Потапом с Каменских с размахом отгуляли на вечеринке Baby shower, которую Горбунов устроил для беременной жены.

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