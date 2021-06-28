Беременная MamaRika поскандалила с мужем и сделала заявление: "моральное жлобство и ложь"

Беременная MamaRika (Анастасия Кочетова) недавно рассказала о своем интересном положении и призналась, что ждет вместе с мужем, юмористом Сергеем Середой первенца. К слову, беременность звезды не была безоблачной , а о своем прекрасном состоянии и любви к мужу она сняла полный нежности клип. Впрочем, отношения в паре, как у всех, не всегда безоблачные.

Так, Анастасия призналась, что дико поскандалила с любимым и завила – они не идеальные. Об этом она написала в Instagram .

Исполнительница поделилась несколькими кадрами с мужем. Пара прогуливается по центру Киева вместе с домашним питомцем. На кадрах молодые люди обнимаются, держатся за руки и выглядят счастливыми.

"Сегодня ночью был разбор полетов и мы наговорили друг другу много гадостей (ну, я в большинстве). Скажу честно — такое у нас бывает редко, но метко. Бывало даже мебель летала", - отметила MamaRika.

MamaRika показаала прогулку с мужем (фото: instagram.com/mamarika_official)

Певица отмечает, что периодически разговаривать друг с другом на повышенных тонах – это нормально.

"Иначе получается, что вам уже давно безразлично — а это хуже всего. Конечно, осадочек остается, поэтому стоит не доводить до скандалов, но и стараться быть идеальными во всем — это моральное жлобство и ложь самим себе", — убеждена артистка.

Выход - работать над отношениями, причем делать это упорно и ежедневно.