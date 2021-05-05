Беременная Осадчая в бикини всполошила сеть, а Горбунов с сыном показали мужскую силу
Катя Осадчая и Юрий Горбунов убежали из весеннего Киева в жаркую летнюю Турцию. Пара наслаждается море и походом в горы, проводит время на яхте и загорает купает в лазурной воде.
Так, ведущие поделились новой порцией снимков в Instagram.
Катя в темно-синем бикини устроила заплыв в море и показала несколько красоных кадров, где с улыбкой рассекает водную гладь.
"Найкращий спорт - заплив у відкритій воді", – констатировала ведущая.
Юрий присоединился к любимой и показал совместное фото, на котором ведущие плывут на встречу друг к другу. "Мы кораллы", - оставил подпись к кадру шоумен.
Катя и Юрий устроили совместный заплыв (фото: instagram.com/kosadcha/instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники начали интересоваться, не холодно ли было плавать Кате и беспокоиться о ней. Также они искупали Катю и Юрия в комплиментах.
- Вам не холодно?
- В мае море на Эгейском побережье не очень теплое. Как водичка?
- Очень красивое фото
- Как русалка в океане
- Какая чудесная фотография
- Як водичка?! Мені здається прохолодна... Ви молодці , моржі
- Морские звезды
- Вы – это счастье и любовь
Ведущий поделился также редким фото с сыночком, который улетел на отдых вместе с родителями. Папа и малыш "двигают" с места каменную небольшую башню, которая стоит под углом к земле.
Юрий с сном сделали забавный кадр (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Вместе мы – сила", - подписал фото с Ваней гордый папа.
Напомним, что ранее Юрий Горбунов и Катя Осадчая, а также другие звездные семьи показали, как отмечают Пасху.