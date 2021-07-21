Беременная Осадчая очаровала милым фото с сыном: "два с половиной человека"

Беременная телеведущая Катя Осадчая много работает, но находит время и на отдых. Звезда поделилась в сети милым снимком со своим младшим сыном Иваном.

Солнечный кадр с речной прогулки был опубликован в Instagram теледивы.

На фото Катя с малышом сидят на носу яхты, при этом она нежно обнимает сына. Иван смотрит вперед, расположившись спиной к камере, а его звездная мама повернула голову в сторону, любуясь пейзажами.

Для отдыха на яхте Осадчая выбрала длинное свободное голубое платье с принтом. Волосы она собрала в пучок и дополнила лук солнцезащитными очками.

"Дві з половиною людини бажають вам гарного дня", - шутливо подписала снимок ведущая.

Беременная Катя Осадчая умилила нежным фото с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети тут же принялись писать, что на фото уже три человека, а также оставили Кате много теплых слов и пожеланий.