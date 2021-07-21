Беременная Осадчая очаровала милым фото с сыном: "два с половиной человека"
Беременная телеведущая Катя Осадчая много работает, но находит время и на отдых. Звезда поделилась в сети милым снимком со своим младшим сыном Иваном.
Солнечный кадр с речной прогулки был опубликован в Instagram теледивы.
На фото Катя с малышом сидят на носу яхты, при этом она нежно обнимает сына. Иван смотрит вперед, расположившись спиной к камере, а его звездная мама повернула голову в сторону, любуясь пейзажами.
Для отдыха на яхте Осадчая выбрала длинное свободное голубое платье с принтом. Волосы она собрала в пучок и дополнила лук солнцезащитными очками.
"Дві з половиною людини бажають вам гарного дня", - шутливо подписала снимок ведущая.
Беременная Катя Осадчая умилила нежным фото с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)
Пользователи сети тут же принялись писать, что на фото уже три человека, а также оставили Кате много теплых слов и пожеланий.
- Почему две с половиной? Три. Ребенок такой же как и вы и он тоже желает всем счастья
- Желаю вам счастья.
- Легеньких Вам пологів, Катю
- Обожнюю вашу родину.
- Милые такие
- чому з половиною??? там вже повноцiнна людина.
- Не з половиною, там вже повноцінна людинка, тому на фото 3 прекрасні людини, просто одна ще грає з нами в хованки
- Катю, це вже три людини. Здоров’я Вам
- Материнство це найкраща і найдорожча жіноча прикраса і Вам вона неймовірно пасує!
- Яка Ви гарна. Такий жіночій спокій на фото. Дуже гарно!
- Катюша, не обижай самого маленького человечка, сердечко бьётся значит уже не "полчеловечка",.Вас ТРОЕ! Какое счастье!!!
- Сынуля даже сзади на своего папу похож
Ранее мы писали, что беременная Осадчая похвасталась роскошным платьем-вышиванкой за 76 тысяч гривен.