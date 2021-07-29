Беременная Осадчая рассказала о своем рационе на отдыхе: "важно не набрать лишнего"
Телеведущая Катя Осадчая, которая ждет третьего ребенка, старается по полной насладиться летом и морем до появления малыша. Вместе с мужем Юрием Горбуновым и младшим сыном Иваном она отдыхает в Турции, балуя поклонников пляжными кадрами. При этом звезда старается не набрать лишнего и раскрыла свои способы этого добиться.
В своем Instagram Катя показала милый летний лук и поделилась секретами поддержания фигуры.
Ведущая позировала в свободном черном платье, панамке и темных очках. Соломенная пляжная сумка и нитка жемчуга на шее завершают образ звезды. Ее волосы еще влажные после купания и немного растрепаны, что добавляет снимкам особого очарования.
Катя Осадчая очаровала цветущим видом на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)
Осадчая призналась, что старается не набрать лишнего на отдыхе, ведь потом ей будет особенно сложно от него избавиться.
Раскрыла она и лайфхаки,, которые ей помогают.
"Цьго разу, на відпочинку, особливо важливо не набрати зайвого, поки тримаюсь. Фрукти до 15:00, хліб тільки зранку, уникати солодкого (поки виходить) і багато води протягом дня. А які ваші рецепти збереження ваги на відпочинку?" - поделилась Катя.
Пользователи сети принялись делиться своими секретами, а также восхищаться цветущим внешним видом ведущей.
- Вы красотка
- Катюша, какая ты красотка, здоровья вам с малышкой
- Дуже гарна!
- Очаровательная
- Вам до лиця вагітність
- Життя занадто коротке і швидкоплинне, щоб постійно собі у чомусь відмовляти. Їм все що хочу і коли хочу
- Катя, Ви прекрасні
- Как 25-летняя девочка
- Какая Вы красивая
- Будет девочка, это видно!
- Катюша выглядишь бомбезно! Образ прекрасный, не узнала пока не прочла. РЕСПЕКТ!
Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили счастливым фото со светского мероприятия.