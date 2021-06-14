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Беременная Осадчая в сочном костюме за 3000 грн. восхитила видами летнего Киева

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Понедельник 14 июня 2021 15:24
Беременная Осадчая в сочном костюме за 3000 грн. восхитила видами летнего Киева Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Катя Осадчая наслаждается своим прекрасным положением – ведущая готовится в третий раз стать мамой. Несмотря на беременность, она по-прежнему активно работает, летает отдыхать с семьей и не собирается сидеть на месте. Недавно Катя вернулась из солнечной Турции, куда отправилась по рабочим вопросам, но не упустила возможность порелаксировать на пляже и выгулять летящие летние наряды. Вернувшись в родной Киев, теледива решила времени зря не терять. И отправилась на прогулку по центру.

Красочным живописным фото с видом на Владимирскую горку и Днепр ведущая поделилась в Instagram.

Для прогулки она выбрала легкий льняной костюм цвета марсала от украинского бренда Balcony Garment. Катя надела легкий пиджак с ассиметричной завязкой и рукавами в три четверти за 1550 грн и свободные брюки клеш за 1450 грн.

Беременная Осадчая в сочном костюме за 3000 грн. восхитила видами летнего Киева

Беременная Осадчая в сочном костюме за 3000 грн. восхитила видами летнего Киева

Скриншот: balconygarment.com

Для пешей прогулки Катя предусмотрительно выбрала удобную обувь – кроссовки. Контрастная яркая деталь образа – сумочка на цепочке через плечо цвета фуксии. Катя собрала волосы в высокую прическу и обошлась без макияжа.

Беременная Осадчая в сочном костюме за 3000 грн. восхитила видами летнего Киева

Катя Осадчая прогулялась по центру летней столицы (фото: instagram.com/kosadcha)

"Киев. Лето в городе", - коротко подписала живописное фото ведущая.

Напомним, что ранее Катя Осадчая в изумрудном купальнике с рюшами показала беременный животик на пляжном снимке. В качестве аксессуара она выбрала кокетливую шляпку-канатье от Руслана Багинского.

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