Беременная жена Добрынина рассекретила свой вес: нежное фото

Победительница шоу "Холостяк" и жена шоумена Никиты Добрынина Даша Квиткова, которая сейчас на 6 месяце беременности , рассекретила свой нынешний вес.

Даша позирует в коротком топе с оголенным животом, нежно положив на него руку.

"69 килограммов любви выглядят вот так", - подписала кадры Квиткова.

Даша Квиткова показала оголенный беременный живот и раскрыла свой вес (фото: instagram.com/kvittkova)

Напомним, что до беременности ее вес был 55 килограммов.

Отметим, что фото были сделаны в отеле в Дубае, куда Добрынин неожиданно увез любимую, чтобы отдохнуть перед рождением ребенка. Для нее это стало приятным сюрпризом.

"Просыпайся, у тебя есть 20 минут, чтобы собрать свой чемодан. Именно с этих слов началось сегодня мое утро. Меня долго уговаривать не нужно, поэтому через минут 30 мы уже сидели в такси и ехали в аэропорт. Наше трио отправляется в тепло. Люблю нашу семью за спонтанность. Куда мы? Туда, где я никогда не была. Муж везёт нас в Дубай", - рассказала днем ранее девушка.

В сториз она поделилась, что полет перенесла нормально, врач его одобрил, и сказал, что это никак не повредит плоду.

В комментариях поклонники осыпают Дашу комплиментами и отмечают, что она прекрасно выглядит.