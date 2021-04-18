Беременная жена Добрынина рассказала о своем лучшем друге

Экс-"Холостяк" Никита Добрынин вместе со своей беременной супругой Дашей Квитковой продолжают отдыхать в Дубае . Пара решила съездить в отпуск перед рождением ребенка и им так понравилось в ОАЭ, что они остались еще на недельку, наслаждаясь пляжным отдыхом, интересными прогулками и вкусной едой. Девушка поделилась новым атмосферным фото и рассказала о роли дружбы в своей жизни.

Квиткова запечатлена босиком на песке у кромки воды спиной к камере. На ней - свободное белое платье, развевающееся на ветру. Будущая мама явно любуется красивым закатом.

Даша Квиткова очаровала снимком у океана на закате (фото: instagram.com/kvittkova)

Победительница шоу "Холостяк" призналась, что верит в настоящую дружбу, ведь в ее жизни она есть.

"Я за дружбу. За взаимную и трушную дружбу. Знаете, такую где понимают и поддерживают друг друга, чувствуют другого как самого себя, помогают и не требуют ничего взамен, а в отношениях чувствуется простота и легкость. Такую, где нет места надменности или соревнованиям кто лучше, где умеют слушать и признавать свои ошибки. Такую, где ты можешь доверить самую сокровенную тайну и знать, что она не пойдет никуда дальше, где доверие существует без всяких границ. Такую, где могут быть не согласны с твоим мнением и считать твои поступки глупыми, но не бояться говорить об этом прямо и все равно оставаться рядышком. Такую, где с тобой не только в плохие моменты, но и в самые сладкие периоды жизни, где могут с удовольствием разделить с тобой счастье без злорадства, а забота будет ощущаться даже на расстоянии", - поделилась блогер.

Также Даша отметила, что ее лучшим другом является ее муж, но у нее есть и хорошие подруги.



"Мой лучший друг — мой муж. Но я счастлива, что в моей жизни присутствует и женская дружба. В ней нет места зависти и высокомерия, мы все равны. Мы выбираем друг друга добровольно и по любви. И знаем, что нам будет классно где угодно. Главное вместе", - подытожила девушка.

Даша Квиткова и Никита Добрынин отдыхают в Дубае (фото: instagram.com/kvittkova)