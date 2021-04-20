Беременная жена Виктора Павлика показала округлившийся животик (видео)

В своем Instagram девушка опубликовала видеоролик, в котором она крутится перед зеркалом, показывая себя со всех сторон.

На видео 26-летняя Репяхова позировала в белой в мелкий принт пижаме и специальном бандаже для беременных.

Будущая мама отметила, что это приспособление ей очень помогло.

"Практически неделю хожу в легендарном немецком поясе-бандаже и думаю, как хорошо, что я его нашла. Главные его функции: бандаж поддерживает живот, снимает напряжение в спине и пояснице, уходят ноющие ощущения, становится меньше усталость, чувствуется прямо легкость", - поделилась Екатерина.

Кроме того, в будущем это поможет быстрее вернуть форму после родов.



"А еще ношение этого бандажа очень влияет на восстановление фигуры после родов: обещают, что талия вернется намного быстрее. Что очень важно - безопасность: бандаж нигде не передавливает и не мешает движениям будущей мамы, он ни в коем случае не навредит малышу. незаметен под одеждой. А вы носили бандаж во время беременности? И болела ли спина?" - написала жена Павлика.

Пользователи сети отметили, что Екатерине очень идет "интересное положение", а также поделились своим опытом ношения бандажа.