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Беременность ей к лицу: Эшли Грэм похвасталась формами в откровенном бикини

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Пятница 27 августа 2021 21:22
Беременность ей к лицу: Эшли Грэм похвасталась формами в откровенном бикини Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Эшли Грэм показала новую серию фото в купальнике. Пышнотелая модель выбрала красное бикини, которое едва сдерживало ее знаменитые формы и подчеркнуло беременный животик.

Модель подписала снимки романтично и мило: "Мое сердце и живот наполненные".

Эшли Грэм позирует, стоя в воде и весело смеясь. Девушка надела ярко-красный купальник и красную панаму в клетку. А из аксессуаров выбрала серьги, бусы и цепочку на талию. На втором фото рядом с ней сидит ее старший сын Айзек. А еще на одной картинке знаменитая американская модель позирует в отеле. На всех фото ее животик уже внушительных размеров. По всей видимости, Грэм станет дважды мамой уже совсем скоро.

Фанаты принялись хвалить пост красавицы, называя ее "красивой мамочкой", "самой лучшей и очаровательной". А также, что ей очень идет быть беременной. Как известно, у Эшли невероятно лояльная аудитория, которая всегда готова поддержать ее.

Беременность ей к лицу: Эшли Грэм похвасталась формами в откровенном бикиниБеременность ей к лицу: Эшли Грэм похвасталась формами в откровенном бикини

Беременность ей к лицу: Эшли Грэм похвасталась формами в откровенном бикиниБеременность ей к лицу: Эшли Грэм похвасталась формами в откровенном бикиниЭшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ранее Эшли Грэм также показала несколько снимков, на которых фигурируют все члены ее семьи. Модель продемонстрировала, как прошел ее отпуск в компании мужа и Айзека.

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