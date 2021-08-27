Беременность ей к лицу: Эшли Грэм похвасталась формами в откровенном бикини

Эшли Грэм позирует, стоя в воде и весело смеясь. Девушка надела ярко-красный купальник и красную панаму в клетку. А из аксессуаров выбрала серьги, бусы и цепочку на талию. На втором фото рядом с ней сидит ее старший сын Айзек. А еще на одной картинке знаменитая американская модель позирует в отеле. На всех фото ее животик уже внушительных размеров. По всей видимости, Грэм станет дважды мамой уже совсем скоро.

Фанаты принялись хвалить пост красавицы, называя ее "красивой мамочкой", "самой лучшей и очаровательной". А также, что ей очень идет быть беременной. Как известно, у Эшли невероятно лояльная аудитория, которая всегда готова поддержать ее.