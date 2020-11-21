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Берет и стильная куртка через плечо: Светлана Тарабарова показала, как модно одеваться этой осенью

Новина українською → Суббота 21 ноября 2020 14:47
Берет и стильная куртка через плечо: Светлана Тарабарова показала, как модно одеваться этой осенью Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Певица демонстрирует стильный наряд

Светлана Тарабарова в сентябре во второй раз стала мамой – на свет появилась ее крошка-дочь. Сейчас певица потихоньку "приходит в себя" и наконец, по ее признанию, вернула каблуки в свою жизнь.

На этот раз певица показала своим фолловерам, как модно одеваться этой осенью. Даже если вы мама двоих детишек и забот у вас выше крыши, это не означает, что вам не нужно радовать окружающих своей красотой, такой посыл, кажется, несет новый пост в мироблоге Светланы.

Итак, счастливая мама стоит в бежевой куртке, а яркий образ лука - стильный берет, который певица сдвинула на затылок. Также через плечо Светлана перекинула необычную дизайнерскую сумочку. Певица, как всегда, радостно улыбается и просто светится счастьем.

Берет и стильная куртка через плечо: Светлана Тарабарова показала, как модно одеваться этой осеньюСветлана Тарабарова: с такой улыбкой не замерзнешь (фото: instagram.com/tarabarova/)

"Все, чого тобі не вистачає - в серці сонця, віри в себе".
З якої пісні світлої сторони музики ці слова? Пам‘ятаєте?
Вони зараз нам всім, як ніколи потрібні", - написала Тарабарова.

Напомним, что раньше Светлана Тарабарова умилила поклонников рассказом о крошке-сыне. Похоже, материнство полностью поглотило певицу, но она от этого становится все счастливее с каждым днем.

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