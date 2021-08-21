"Бешенная красота": Никитюк в дерзком мини и корсете покоряет образом соблазнительной морячки

Леся Никитюк – обладательница стройной фигуры и модельного роста. Ведущая может легко себе позволить носить откровенные соблазнительные наряды, подчеркивающие ее точеные формы. Недавно Леди Ле серьезно повздорила в сети с Алексеем Дурневым, который позволил себе уничижительные высказывания в адрес ведущей из-за ее внешних параметров, попутно обидев всех высоких девушек. Впрочем, телезвезде это настроение не испортило, и в этот же день она отправилась отдохнуть на лайнер и покататься по Днепру, попутно выгуляв соблазнительный белоснежный аутфит.

Порцией эффектных снимков Леся поделилась с поклонниками на странице в Instagram.

Леди Ле позирует на корме белоснежного судная в смелом наряд. На ней – полупрозрачая юбка мини оригинального кроя, корсетный лиф и ассиметричный верх. На голове – панамка от Руслана Багинского, которую она легко превратила в стильную матросскую шапку, сделав свой образ тематическим. Легкий, едва заметный макияж и неброские изящные аксессуары довершили морской образ Леси. Леся Никитюк ошелосила смелым нарядом (фото: instagram.com/lesia_nikituk) "Круиз по Днепру. Все вкусно и вечеринка вкусная", - резюмировала Леди Ле. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида народной любимицы, а некотрые даже обнаружили неожиданное сходство Леси и Меган Маркл! Какая же красивая

На последней фотке на Меган Маркл в блонде похожа. Но Леся лучше

Бешенной красоты Lesia

Супер фотосессия

Белоснежка

Фигура огонь

Какая же ты прекрасная

Стильно, изысканно и прекрасно

Сексуальная морячка