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"Бешенная красота": Никитюк в дерзком мини и корсете покоряет образом соблазнительной морячки

Новина українською →
Суббота 21 августа 2021 14:26
"Бешенная красота": Никитюк в дерзком мини и корсете покоряет образом соблазнительной морячки Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Styler

Леся Никитюк – обладательница стройной фигуры и модельного роста. Ведущая может легко себе позволить носить откровенные соблазнительные наряды, подчеркивающие ее точеные формы. Недавно Леди Ле серьезно повздорила в сети с Алексеем Дурневым, который позволил себе уничижительные высказывания в адрес ведущей из-за ее внешних параметров, попутно обидев всех высоких девушек. Впрочем, телезвезде это настроение не испортило, и в этот же день она отправилась отдохнуть на лайнер и покататься по Днепру, попутно выгуляв соблазнительный белоснежный аутфит.

Порцией эффектных снимков Леся поделилась с поклонниками на странице в Instagram.

Леди Ле позирует на корме белоснежного судная в смелом наряд. На ней – полупрозрачая юбка мини оригинального кроя, корсетный лиф и ассиметричный верх. На голове – панамка от Руслана Багинского, которую она легко превратила в стильную матросскую шапку, сделав свой образ тематическим. Легкий, едва заметный макияж и неброские изящные аксессуары довершили морской образ Леси.

&quot;Бешенная красота&quot;: Никитюк в дерзком мини и корсете покоряет образом соблазнительной морячки

&quot;Бешенная красота&quot;: Никитюк в дерзком мини и корсете покоряет образом соблазнительной морячки

&quot;Бешенная красота&quot;: Никитюк в дерзком мини и корсете покоряет образом соблазнительной морячки

Леся Никитюк ошелосила смелым нарядом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Круиз по Днепру. Все вкусно и вечеринка вкусная", - резюмировала Леди Ле.

Поклонники пришли в восторг от внешнего вида народной любимицы, а некотрые даже обнаружили неожиданное сходство Леси и Меган Маркл!

  • Какая же красивая
  • На последней фотке на Меган Маркл в блонде похожа. Но Леся лучше
  • Бешенной красоты Lesia
  • Супер фотосессия
  • Белоснежка
  • Фигура огонь
  • Какая же ты прекрасная
  • Стильно, изысканно и прекрасно
  • Сексуальная морячка

Напомним, что ранее Леся Никитюк в топе и стильных джинсах показала свою прогулку по улочкам Мадейры в Португалии.

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Леся Никитюк
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