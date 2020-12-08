Бесконечно мило: Осадчая и Горбунов с сыном нарядили стильную елочку

Ведущие показали новогодний декор дома

Катя Осадчая и Юрий Горбунов очень ценят семейный уют – пара старается как можно чаще проводит время с маленьким сыночком Иваном, который растет и развивается прямо на глазах. Правда, лицо малыша ведущие все еще скрывают, но недавно Юрий впервые показал его, но мальчик выл в шапке и маске, впрочем, поклонники смогли рассмотреть глаза ребенка. Теперь же ведущий поделился фото наряженной праздничной елки, которую декорировал вместе с женой и сыном.

Юрий сообщил, что воскресенье без "Танцев со звездами" решил использовать с толком – семья нарядила новогоднюю елку, развесила блестящие игрушки и создала в доме праздничную атмосферу. Родителям помог маленький Иван.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Иваном нарядили елку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники предположили, что фото делал старший сын Кати – Илья. Конечно же. Счастливая семья не осталась без восторженных комплиментов.

Какие милые

Красивое фото

Очень уютное и атмосферное домашнее фото

Так мило

Самая милая и добрая семья! Искренние отношения!

Супер фото. В нем все и семья и тепло, и радость. и счастье, и домашний уют

Папина копия

В Instastories Катя показала процесс создания новогоднего декора в доме. Она сняла на камеру елочку, которую разместила в гостиной и пообещала. что вскоре она нарядит деревцо. "Радуюсь елке как ребенок", – призналась ведущая.

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали уютный вечер вдвоем в ресторане.