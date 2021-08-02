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Бесконечные ноги и железный пресс: Тина Кунаки восхитила точеной фигурой в "голом" платье

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Капри, Понедельник 02 августа 2021 17:18
Бесконечные ноги и железный пресс: Тина Кунаки восхитила точеной фигурой в "голом" платье Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тина Кунаки посетила ежегодный благотворительный гала-ужин Unicef, который проходил на Капри. Событие собрало множество знаменитостей – здесь отметились Орландо Блум с Кэти Перри, Эмили Ратаковски, Хайди Клум с дочерью Лени и многие другие.

Но образ Тины, без сомнения, стал одним из самых обсуждаемых.

Тина примерила "голое" платье ассиметричного кроя, дополненное пикантным вырезом на животе и высоким разрезом по ноге. Дополнили вечерний аутфит классические лодочки на шпильках с серебристой окаемкой. Из украшений жена Венсана Касселя выбрала минималистичные драгоценности. Волосы ей собрали в гладкую укладку, а в макияже подчеркнули губы.

Бесконечные ноги и железный пресс: Тина Кунаки восхитила точеной фигурой в &quot;голом&quot; платьеТина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey; видео: instagram.com/domenicoparisihair)

Тина с удовольствием позировала фотографам, которые буквально не спускали с модели своих камер. Что не удивительно! Своим нарядом молодая мама подчеркнула свое совершенное тело: железный пресс и бесконечные ноги Тины буквально сделали ее звездой вечера. Впрочем, откровенных нарядов на вечере хватало. К примеру, Эмили Ратаковски - модель и бизнесвумен также выбрала черное платье с откровенным разрезом по ноге и рукавами-фонариками.

Ранее мы писали о новом пляжном луке Эмили, который получился в духе итальянских каникул.

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модель Тина Кунаки Венсан Кассель
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