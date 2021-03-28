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Бесподобная! Даша Астафьева в бархатном корсете и трусиках взорвала сеть

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 11:48
Бесподобная! Даша Астафьева в бархатном корсете и трусиках взорвала сеть Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Lite

Даша Астафьева давно стала для поклонников синонимом утонченного соблазна. Артистка не часто радует фанов хитами, поэтому они с замиранием сердца ждут не только очередную эффектную фотосессию от соблазнительной звезды, но и музыкальных новинок от нее. И вот, Даша решила порадовать публику одновременно и тем, и другим.

На странице в Instagram она показала соблазнительное фото и приготовила приятные новости для фанов.

Даша позирует на камеру в бархатном лифе, украшенном камнями, подвязке с оригинальными кисточками и черных трусиках в тон всему провокативному наряду. На шее – массивное ожерелье из искуственных жемчужин.

Макияж в пастельнх тонах, естественный с влажным финишем – персиковые тени и покрытые нюдом губы. Волосы звезда эффектно убрала назад.

"Для меня откровение, что многие из вас не знают о том, что я продолжаю петь! Все мы любители ностальгировать о прошлом, о незабываемых впечатлениях и воспоминаниях о том, что нельзя повторить… Но, кто вам сказал, что нельзя пережить новые эмоции?" - задала риторический вопрос звезда.

Бесподобная! Даша Астафьева в бархатном корсете и трусиках взорвала сеть
⠀Даша Астафьева показала горячий образ (фото: instagram.com/da_astafieva)

Певица призналась, что готовит для поклонников "очередную порцию учащенного сердцебиения". А ее почитатели попытались угадать название новой композиции, а также не упустили возможность оценить свежее горячее фото артистки.

  • Какая красивая фотка
  • Сногсшибательная
  • Бесподобна
  • Невероятная
  • Просто вау
  • Шикарная
  • Королева
  • Просто умопомрачительно
  • Сексапильная

Напомним, что ранее Даша Астафьева рассказала о пережитых проблемах со здоровьем и призвала не быть халатными по отношению к себе.

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