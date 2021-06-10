Беспроигрышное сочетание: Виктория Бекхэм показала стильный образ в духе 70-х

Виктория Бекхэм вовсю рекламирует новинку своего бренда - футболку с надписью Proud And Wannabe Your Lover. На странице звезды можно увидеть ностальгичный промо-ролик, в котором использован фрагмент клипа Spice Girls, а также массу информации о товаре.

А несколько часов назад Виктория решила закрепить все ультрамодным вариантом аутфита с данной вещью.

Виктория позирует в белой футболке с принтом, а также джинсах с высокой посадкой, расклешенным от колена. Такой образ в духе 70-х сейчас на пике популярности. Виктория дополнила его небрежной укладкой, а также легким макияжем. Получилось стильно и необычно!

Также в галерею она добавила снимок, на котором подобрала к топу джинсы в другом стиле: прямые, с отворотами.

Виктория Бекхэм в новом образе (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Одержима нашей футболкой #Pride2021! Делайте покупки прямо сейчас на victoriabeckham.com, 100% выручки идет на @aktcharity, чтобы продолжить финансирование потрясающей работы, которую они проводят по борьбе с бездомной молодежью ЛГБТ + в Великобритании.

Не могу дождаться, когда увижу, как вы наденете свою. Пожалуйста, отметьте меня на своих фотографиях!", - не смогла сдержать восторга жена Дэвида Бекхэма.