Безграничная любовь: Катя Осадчая впервые показала лицо младшего сыночка

Катя Осадчая 3 месяца назад родила третьего сыночка Даниила. Ее муж Юрий Горбунов души не чает в своих мальчиках и готов снова отправить жену в роддом – за дочкой Марийкой. Ведущий отмечет, что отцовство в осознанном возрасте приносит ему огромное удовольствие. С маленьким братиком маме и папе помогает старший сын пары Ваня – мальчик даже сам просит дать ему задание и охотно его выполняет.

По особому поводу Катя решила показать в Instagram лицо младшего сына, чем умилила сеть.

Звездная мама опубликовала пару кадров с мальчиком на руках. Она сидит в кресле в белых брюках и светлой блузке с нежным цветочным принтом. Катя держит на руках сыночка и не может оторвать от малыша глаз. В кадр попало личико 5-месячного Даниила. Катя Осадчая умилила фото с маленьким сыночком (фото: instagram.com/kosadcha) "Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду", - написала взволнованная и счастливая мама. Поклонники Кати пришли в восторг от трогательных кадров. Дуже ніжні фото! Від них так і віє спокоєм і любов'ю!

Яка ніжність і любов у погляді

Какие милейшие кадры!

Яке миле фото, можна насолоджуватись цілу вічність

Какая красота

Як це мило. Любов мами безмежна

Вы такие милые

Катюша, как это здорово иметь трех богатырей

Зворушливо