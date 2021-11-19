Безграничная любовь: Катя Осадчая впервые показала лицо младшего сыночка
Катя Осадчая 3 месяца назад родила третьего сыночка Даниила. Ее муж Юрий Горбунов души не чает в своих мальчиках и готов снова отправить жену в роддом – за дочкой Марийкой. Ведущий отмечет, что отцовство в осознанном возрасте приносит ему огромное удовольствие. С маленьким братиком маме и папе помогает старший сын пары Ваня – мальчик даже сам просит дать ему задание и охотно его выполняет.
По особому поводу Катя решила показать в Instagram лицо младшего сына, чем умилила сеть.
Звездная мама опубликовала пару кадров с мальчиком на руках. Она сидит в кресле в белых брюках и светлой блузке с нежным цветочным принтом. Катя держит на руках сыночка и не может оторвать от малыша глаз. В кадр попало личико 5-месячного Даниила.
Катя Осадчая умилила фото с маленьким сыночком (фото: instagram.com/kosadcha)
"Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду", - написала взволнованная и счастливая мама.
Поклонники Кати пришли в восторг от трогательных кадров.
- Дуже ніжні фото! Від них так і віє спокоєм і любов'ю!
- Яка ніжність і любов у погляді
- Какие милейшие кадры!
- Яке миле фото, можна насолоджуватись цілу вічність
- Какая красота
- Як це мило. Любов мами безмежна
- Вы такие милые
- Катюша, как это здорово иметь трех богатырей
- Зворушливо
Напомним, что ранее Юрий Горбунов признался, как проводит викенд с любимыми сыновьями.