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"Безумная энергия": популярная блогер порадовала новой песней о любви

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Киев, Четверг 21 октября 2021 09:55
"Безумная энергия": популярная блогер порадовала новой песней о любви Uliana Royce (фото: пресс-служба артистки)
Автор: Lite

Певица и блогер Uliana Royce представила новый трек "Drama Queen" в преддверии своего первого сольного концерта, который состоится 22 октября в киевском клубе Atlas.

Интересно, что эта песня не войдет в альбом Ульяны, но, признается девушка, "сил сдерживать в себе всю эту безумную энергию больше нет".

"Мы решили приоткрыть завесу и немного познакомить вас с новой музыкой и с абсолютно новой Uliana Royce. "Drama Queen" - это, конечно, песня о любви. Но о любви театральной, сверх чувственной, иногда игривой, аж до переигрывания. Нет смысла о ней говорить, но есть смысл слушать", - комментирует новую работу певица.


Текст песни "Drama Queen":

Я знаю твой почерк
И что между строчек
И все что ты хочешь
И что между строчек
И каждый кусочек
Сложился в цепочку
Простую цепочку
И я ставлю точку

Драма меня не пугает
Ни капли
Drama Queen
Как домино разрушая
Я решаю
Но не знаю
Только ты
Намекаешь
Как всегда

Припев:

Не исчезай
Мне видно край
Я звук сирен
В твоем сознании
Без оправданий
Молилась Дездемона
Снова снова и снова
Я ливень вновь
Так лью

Я вижу тебя как рентген
Я беру в плен
Это твой тлен
Я слышу, что слышу
И я не обижусь нет
Вижу свет

Так бывает например
Это внутренний инстинкт
Как так
Я попала в твой вольер
Не смотря на мой барьер
Я тут

Припев.

&quot;Безумная энергия&quot;: популярная блогер порадовала новой песней о любви&quot;Безумная энергия&quot;: популярная блогер порадовала новой песней о любви&quot;Безумная энергия&quot;: популярная блогер порадовала новой песней о любви&quot;Безумная энергия&quot;: популярная блогер порадовала новой песней о любви

Uliana Royce (фото: instagram.com/uliana_royce)

Напомним, ранее Uliana Royce показала яркое видео на песню "Jump", которую написал Артем Пивоваров. И такого в Украине не делал еще никто.

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