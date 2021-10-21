"Безумная энергия": популярная блогер порадовала новой песней о любви

Певица и блогер Uliana Royce представила новый трек "Drama Queen" в преддверии своего первого сольного концерта, который состоится 22 октября в киевском клубе Atlas.

Интересно, что эта песня не войдет в альбом Ульяны, но, признается девушка, "сил сдерживать в себе всю эту безумную энергию больше нет".

"Мы решили приоткрыть завесу и немного познакомить вас с новой музыкой и с абсолютно новой Uliana Royce. "Drama Queen" - это, конечно, песня о любви. Но о любви театральной, сверх чувственной, иногда игривой, аж до переигрывания. Нет смысла о ней говорить, но есть смысл слушать", - комментирует новую работу певица.



Текст песни "Drama Queen":

Я знаю твой почерк

И что между строчек

И все что ты хочешь

И что между строчек

И каждый кусочек

Сложился в цепочку

Простую цепочку

И я ставлю точку

Драма меня не пугает

Ни капли

Drama Queen

Как домино разрушая

Я решаю

Но не знаю

Только ты

Намекаешь

Как всегда

Припев:

Не исчезай

Мне видно край

Я звук сирен

В твоем сознании

Без оправданий

Молилась Дездемона

Снова снова и снова

Я ливень вновь

Так лью

Я вижу тебя как рентген

Я беру в плен

Это твой тлен

Я слышу, что слышу

И я не обижусь нет

Вижу свет

Так бывает например

Это внутренний инстинкт

Как так

Я попала в твой вольер

Не смотря на мой барьер

Я тут

Припев.

Uliana Royce (фото: instagram.com/uliana_royce)