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Безумная любовь: Эмили Ратаковски показала редкие фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Новина українською → США, Вторник 23 февраля 2021 22:20
Безумная любовь: Эмили Ратаковски показала редкие фото с мужем в честь годовщины свадьбы Эмили Ратаковски с любимым мужем (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски отметила 3 года со дня свадьбы со своим любимым мужчиной Себастьяном Беар-МакКлардом. Влюбленные поженились в 2018-м году спустя всего несколько недель отношений и ни разу не пожалели об этом решении.

На трогательных общих снимках, которые Ратаковски запостила себе в сториз, они выглядят невероятно счастливыми и по уши влюбленными.

На свадьбе Эмили была одета в горчично-желтый брючный костюм, а также шляпку с вуалью. А ее жених - в костюм бледно-голубого оттенка. Выглядела пара по-бунтарски неофициально и невероятно мило. Они обнимаются, целуются и просто дурачатся. Эмили также показала роскошные обручальные кольца с крупными бриллиантами.

Безумная любовь: Эмили Ратаковски показала редкие фото с мужем в честь годовщины свадьбыБезумная любовь: Эмили Ратаковски показала редкие фото с мужем в честь годовщины свадьбыБезумная любовь: Эмили Ратаковски показала редкие фото с мужем в честь годовщины свадьбыЭмили Ратаковски на архивных фото (фото: instagram.com/emrata)

"3 безумных года самого большого роста и самой большой любви", - написала соблазнительная актриса и модель под общим фото и добавила: "Моя семья".

Напомним, Эмили вскоре родит первенца от любимого мужа. Недавно будущая мама устроила вечеринку babу shower, символизирующую скорое появление малыша на свет и его приветствие всеми родными.

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