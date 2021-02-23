Безумная любовь: Эмили Ратаковски показала редкие фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Эмили Ратаковски отметила 3 года со дня свадьбы со своим любимым мужчиной Себастьяном Беар-МакКлардом. Влюбленные поженились в 2018-м году спустя всего несколько недель отношений и ни разу не пожалели об этом решении.

На трогательных общих снимках, которые Ратаковски запостила себе в сториз, они выглядят невероятно счастливыми и по уши влюбленными.

На свадьбе Эмили была одета в горчично-желтый брючный костюм, а также шляпку с вуалью. А ее жених - в костюм бледно-голубого оттенка. Выглядела пара по-бунтарски неофициально и невероятно мило. Они обнимаются, целуются и просто дурачатся. Эмили также показала роскошные обручальные кольца с крупными бриллиантами.

Эмили Ратаковски на архивных фото (фото: instagram.com/emrata)

"3 безумных года самого большого роста и самой большой любви", - написала соблазнительная актриса и модель под общим фото и добавила: "Моя семья".