Безумно красивая: Шэрон Стоун восхитила роскошным телом в серебристом купальнике

На нем звезда предстала в откровенном серебристом купальнике, который благодаря вырезам подчеркнул изгибы ее тела. Актрисе сделали дерзкую прическу со взъерошенными волосами, а также достаточно яркий макияж. Она сидит в воде посреди цветов, загадочно глядя вдаль. "Как я люблю Таити", - сделала она подпись.

Шэрон Стоун в молодости (фото: instagram.com/sharonstone)

"Безумно красивая", "Оглушительная", "Королева", "Вневременная красота", "Вау", "Я влюблен", "Восхитительно фото", "Просто дива", - отреагировали верные фанаты голливудской суперзвезды.

Напомним, в свои 63 года актриса по-прежнему любит публиковать фото в бикини, в чем можно убедиться в ее блоге. Также Шэрон не упускает возможности блистать на светском событии. Недавно она стала настоящей звездой Каннского кинофестиваля.