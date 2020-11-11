Безумно люблю: Илона Гвоздева празднует первую большую дату сынули Доминика

Илона Гвоздева показала редкие фото крошки-сынишки

Илона Гвоздева - мама "со стажем", у хореографа подрастает дочь Рия, а недавно у звезды "Танцы со звездами" родился сын, которого назвали Доминик. Сегодня малыш празднует первую в своей жизни большую дату: ровно месяц, как он появился на свет. Точнее, празднуют его родные. В честь такого события Илона поделилась с подписчиками редкими снимками малыша.

Гвоздева в своем микроблоге запостила целую серию фото: первые минуты после рождения Доминика, крошечные ножки малыша, семейное фото на ступеньках роддома, счастливая мама с цветами в окружении родственников.

"Сегодня в нашей семье праздник. Нашему Доминику исполнился 1 месяц. Как быстро летит время. Мой милый сынок, я так долго тебя ждала, 9 месяцев носила тебя под сердцем, говорила с тобой, гладила животик, плакала ночами от изжоги, становилась на весы и замерала от увиденных кг, танцевала с тобой на главной сцене страны, но все это ерунда, когда на свет появился ты, я взяла твои пальчики в свою руку, почувствовала тепло твоего животика и твое дыхание на своей груди - это магия природы, дар Божий. Быть твоей мамой - это счастье, спасибо тебе, наш родной, что ты выбрал именно нас своими родителями. Безумно люблю", - написала Илона трогательный пост.

Илона Гвоздева празднует месяц сынишки (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

Фолловеры поздравили свою любимицу с таким замечательным сынишкой и поблагодарили ее за откровенность и искренность, а еще отметили, что сыночек "получился" невероятно милым!

Напомним, Илона Гвоздева недавно шокировала своих поклонников очень необычным макияжем: страшно красивая.