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Безумно зашло: Алина Гросу призналась, чем занималась на зимних каникулах

Новина українською → Среда 06 января 2021 13:09
Безумно зашло: Алина Гросу призналась, чем занималась на зимних каникулах Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Автор: Lite

Украинская певица Алина Гросу недавно пережила развод. Брак продлился несколько месяцев. По признанию Гросу, причиной расставания стала другая женщина.

В одном из интервью она откровенно рассказала, что до сих пор привязана к бывшему мужу Александру Комкову.

Правда, сейчас, кажется, Алину отвлекает от грустным мыслей о бывшем новый мужчина. Гросу проводит зимние каникулы с российским актером Романом Полянским. Пара не скрывается от поклонников - знаменитости сами выставляют в Instagram свои совместные фотографии.

Фолловеры уже успели "поженить" Романа и Алину в секции комментариев, написав, что именно таким они представляли избранника своей любимой певицы - сильным, мужественным и веселым.

Алина пока что никак не прокомментировала свою личную жизнь. Девушка в очередной раз запостила снимки на лыжах, признавшись, что ей такое развлечение "очень зашло" - но пора уже и в Киев, работа не ждет!

Безумно зашло: Алина Гросу призналась, чем занималась на зимних каникулах

"Жаль, что только в последние дни отдыха стала на лыжи. Безумно зашло, но пора возвращаться к работе. Кто уже в 2021 вернулся в рабочий режим?", - спросила Алина у своих фанатов.

Безумно зашло: Алина Гросу призналась, чем занималась на зимних каникулах

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина покорила подписчиков луком в ярком-красном платье. В изысканном наряде и с неожиданным для такого аутфита блюдом в руках: певица рассказала о своем любимом зимнем риуале.

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